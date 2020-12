8 đặc quyền của phó tổng thống Mỹ

Phó tổng thống Mỹ được hộ tống bởi dàn xe bọc thép, di chuyển bằng máy bay Air Force Two và nhận mức lương hơn 235.000 USD/năm.

Trong khi mức lương của tổng thống Mỹ được quy định ở mức 400.000 USD, lương của phó tổng thống thường xuyên được điều chỉnh do hiến pháp không quy định cụ thể về thu nhập của phó tổng thống. Phó tổng thống Mike Pence được trả 230.700 USD trong năm 2019 và mức lương ở thời điểm hiện tại đã tăng lên 235.100 USD, theo USA Today.

Được xây dựng vào năm 1893, “Đài quan sát số 1” (Number One Observatory Circle) là nơi ở của các phó tổng thống Mỹ kể từ năm 1977. Theo Nhà Trắng, Walter Mondale là phó tổng thống đầu tiên sống ở đây và kể từ đó Đài quan sát số 1 trở thành dinh thự chính của các đời phó tổng thống: Bush, Quayle, Gore, Cheney, Biden, Pence và gia đình của họ. Gia đình các phó tổng thống có quyền trang trí dinh thự theo ý thích của mình. Charles Denyer, một nhà sử học và là tác giả của Number One Observatory Circle: Home of the Vice President of United States , nói với USA Today vào năm 2017: “Dinh thự thực sự đã thay đổi từ chính quyền này sang chính quyền khác”.

Trong khi tổng thống sử dụng chiếc máy bay Boeing 747, còn gọi là Air Force One, các phó tổng thống thường di chuyển bằng chiếc Boeing 757, được biết đến với tên gọi Air Force Two. Theo một báo cáo của Quốc hội về việc đi lại của tổng thống, cả tổng thống và phó tổng thống đều được chính phủ tài trợ đi lại trong thời gian công tác chính thức. Thực phẩm, chỗ ở, tiền thuê xe hơi và các chi phí phát sinh khác đều do chính phủ chi trả. Tuy nhiên vợ/chồng của phó tổng thống chỉ được sử dụng máy bay quân sự khi họ đi cùng với phó tổng thống, hoặc khi người đó “được chỉ định làm đại diện của phó tổng thống tham dự một sự kiện đặc biệt”, báo cáo nêu rõ.

Các phó tổng thống cũng được sử dụng xe bọc thép. Những chiếc xe limousine mà phó tổng thống sử dụng nhỏ hơn đáng kể so với những chiếc xe “The Beast” mà tổng thống sử dụng. Dù vậy, dàn xe của phó tổng thống cũng đủ sức bảo vệ khi được bọc thép dày, chống đạn và chống bom.

Sau khi rời nhiệm sở, phó tổng thống sẽ được các mật vụ bảo vệ. Không giống như tổng thống được mật vụ bảo vệ suốt đời, các cựu phó tổng thống chỉ được bảo vệ tối đa sáu tháng sau ngày họ rời nhiệm sở. Các phó tổng thống còn có hàng chục nhân viên trợ lý. Phó tổng thống tân cử Kamala Harris đã công bố dàn trợ lý hàng đầu của mình, bao gồm Tina Flournoy là chánh văn phòng, Rohini Kosoglu trong vai trò cố vấn chính sách trong nước và Nancy McEldowney là cố vấn an ninh quốc gia.

Nếu tổng thống cho phép, các phó tổng thống có thể tận hưởng các tiện ích của Nhà Trắng như rạp chiếu phim, khu sân cỏ, sân golf, bowling... Năm 2009, Phó tổng thống Joe Biden được chụp ảnh chơi golf với cựu Tổng thống Barack Obama trên sân golf ở Nhà Trắng.

Đầu bếp Nhà Trắng chủ yếu được thuê để phục vụ gia đình tổng thống. Tuy nhiên, các phó tổng thống cũng có thể tận hưởng đặc quyền dùng bữa tại Nhà Trắng khi đang trong nhiệm kỳ.

Lương hưu của các phó tổng thống phụ thuộc phần lớn vào số năm phó tổng thống đã phục vụ trong văn phòng công quyền. Joe Biden đã nhận được khoản tiền trợ cấp liên bang trị giá 1 triệu USD sau khi rời nhiệm sở vào năm 2016, theo Forbes . Một trong những lợi ích lớn nhất của việc trở thành phó tổng thống là cơ hội ngồi vào vị trí số 1. Trong lịch sử, 8 phó tổng thống đã lên làm tổng thống sau khi tổng thống tiền nhiệm qua đời, một phó tổng thống, Gerald R. Ford, trở thành tổng thống khi Tổng thống Richard Nixon từ chức. Nhiều phó tổng thống cũng đã tranh cử tổng thống sau khi rời nhiệm sở, bao gồm cả Tổng thống tân cử Joe Biden.

Tin liên quan: Bà Angela Merkel 10 năm liên tục được bình chọn là người phụ nữ quyền lực nhất ... Thủ tướng Đức Angela Merkel được vừa được tạp chí Forbes bầu chọn là người đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Đây là năm thứ 10 liên tiếp bà Merkel giành vị trí này.

Danh sách nội các an ninh và đối ngoại của ông Biden Ngày 23/11 (rạng sáng 24/11 theo giờ Việt Nam), các phương tiện truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ đội ngũ phụ trách chuyển giao quyền lực của cựu Phó Tổng thống Joe Biden cho biết ông Biden đã lựa chọn một số chính khách vào danh sách quan chức cấp cao của chính quyền trong tương lai.

Theo Zing