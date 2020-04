Lầu Năm Góc chính thức công bố các đoạn video quân sự về UFO

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 27/3 thông báo đã cho phép công bố 3 đoạn video về UFO (vật thể bay không xác định) vốn đã được lưu hành trong công chúng.

Một trong các đoạn video về UFO do Lầu Năm Góc công bố. (Video: The Guardian)

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, việc công bố các đoạn video này nhằm “loại bỏ những nhận thức sai lầm của công chúng về việc cảnh quay đang lưu hành là thật hay không, hoặc còn cảnh quay nào nữa không”.

Lầu Năm Góc cũng lưu ý thêm “hiện tượng không gian” trong những đoạn video này vẫn được coi là “không xác định”.

Các đoạn video cho thấy các vật thể bay và các quân nhân phản ứng một cách sửng sốt về cảnh tượng mà họ được chứng kiến bằng cách thốt lên “Ôi trời ơi!”, “Tất cả đều đi ngược chiều gió”...

1 trong 3 đoạn video được quay vào tháng 11/2004, 2 đoạn còn lại quay vào tháng 1/2015. Theo một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ, 3 đoạn video đã được lưu hành trong công chúng mà không được sự cho phép của cơ quan này vào các năm 2007 và 2017.

Ảnh chụp màn hình đoạn video quay UFO của Lầu Năm Góc. (Ảnh: U.S. Defense Department)

Người phát ngôn trên nêu rõ: “Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Lầu Năm Góc đã xác định rằng việc cho phép công bố các đoạn video không được coi là bí mật này sẽ không làm lộ bất cứ khả năng hay các hệ thống nhạy cảm nào, cũng như không ảnh hưởng tới bất cứ cuộc điều tra tiếp theo nào về sự xâm nhập không phận quân sự bằng hiện tượng không gian không xác định”.

Các video được phát hành trước đây bởi To The Stars Academy of Arts and Science Inc. - một công ty chuyên nghiên cứu các hiện tượng khoa học, công nghệ.

Phương Đặng

(Theo Kyodo)