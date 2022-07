Liên hợp quốc gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Cộng hòa Trung Phi

Lệnh cấm vận được gia hạn với 10 phiếu thuận và 5 phiếu trắng trong bối cảnh giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở Cộng hòa Trung Phi, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới.

Toàn cảnh một cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Cộng hoà Trung Phi. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 29/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Cộng hòa Trung Phi thêm 12 tháng do lo ngại tình hình tại đây “sẽ tiếp tục tạo thành mối đe dọa đối với an ninh khu vực và hòa bình quốc tế."

Các nguồn tin cho biết quân đội Trung Phi vừa đẩy lùi một cuộc tấn công của phiến quân ở phía Đông đất nước, trong khi lực lượng của Liên hợp quốc đã chiếm lại một thị trấn ở phía Đông Bắc.

Mặc dù lực lượng chính phủ đã đạt được nhiều thành công hơn trong việc chiếm lại các thị trấn của quân nổi dậy kể từ cuối tháng 12/2020 và giành quyền kiểm soát 2/3 đất nước trong những năm qua nhưng chủ yếu là nhờ vào sự tăng viện của binh lính Rwanda và quân nhân Nga.

Liên hợp quốc áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Cộng hòa Trung Phi từ năm 2013 sau khi liên minh các nhóm vũ trang lật đổ chế độ của Tổng thống François Bozizé và đẩy đất nước rơi vào cuộc nội chiến.

Tuy nhiên sau đó lệnh cấm đã được nới lỏng khá nhiều do chính quyền Cộng hòa Trung Phi cho rằng biện pháp này khiến họ gặp nhiều bất lợi trước lực lượng nổi dậy vốn có thể mua vũ khí trên thị trường chợ đen.

Theo Trung Khánh (Vietnam+)