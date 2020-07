Máy bay ném bom tầm xa tương lai của các cường quốc

Tới đây, các nhiệm vụ chiến lược sẽ được giải quyết không bởi máy bay nhanh nhất, mà bởi máy bay tàng hình với tên lửa siêu thanh tầm xa.

Mỹ

Các cường quốc thế giới đang lên kế hoạch phát triển không quân tầm xa của họ. Nhằm mục đích đó, các máy bay ném bom đầy hứa hẹn B-21 Raider của (Mỹ), PAK DA (Nga) và Xian H-20 (Trung Quốc) đang được ráo riết phát triển. Không có đầy đủ nhưng có một số thông tin để có thể so sánh và đưa ra điểm tương đồng hoặc khác biệt của những chiếc máy bay này.

Theo các nguồn mở, B-21 Raider của Không quân Hoa Kỳ sẽ là máy bay ném bom tầm xa cận âm với thiết kế kiểu “cánh bay”. Dự án sử dụng kiến trúc mở các thiết bị trên máy bay. Khi phát triển máy bay và một phần của hệ thống, các thành tự mới nhất về tàng hình được xem xét, cân nhắc áp dụng. Các đặc điểm kỹ thuật và chiến thuật chính xác của “Raider” vẫn chưa được titees lộ.

Có lý do để tin rằng nó sẽ có kích thước và trọng lượng tương tự như B-2A Spirit loại sản xuất loạt. Đồng thời, các công nghệ và tổ hợp mới sẽ cải thiện hiệu suất bay-kỹ thuật và hiệu quả kinh tế. Vũ khí B-21 sẽ bao gồm tên lửa và bom hiện có và tiềm năng của Không quân tầm xa Mỹ. Không quân Mỹ đang có kế hoạch mua khoảng 100 máy bay ném bom mới.

Diện mạo B-21 Raider của Không quân Mỹ; Nguồn: TW

Chúng sẽ thay thế các máy bay B-1B và B-2A hiện có. Việc triển khai các máy bay sản xuất loạt cho các đơn vị sẽ bắt đầu vào giữa thập kỷ này; của các phi đội đầu tiên sẽ sẵn sàng hoạt động vào cuối những năm 2020.

Nga

Tổ hợp hàng không tiên tiến của Không quân tầm xa Nga vẫn còn là một bí mật, nhưng dữ liệu rời rạc và nhiều đánh giá khác nhau có sẵn cho phép hình dung về diện mạo của nó. PAK DA được chế tạo theo sơ đồ “cánh bay” sẽ có tốc độ cận âm. Nó được đề xuất sử dụng các hệ thống điện tử hàng không hiện đại nhất, cũng như các động cơ phản lực tiềm năng dựa trên một trong những sản phẩm hiện có.

Các giải pháp tàng hình sẽ được ứng dụng; PAK DA sẽ phải có tầm bay liên lục địa và mang theo ít nhất 20-30 tấn tải trọng. Chủng loại vũ khí sẽ bao gồm cả các mô hình hiện đại và tiềm năng. Máy bay ném bom này sẽ có thể mang bom và tên lửa các loại, bao gồm vũ khí siêu âm gắn đầu đạn hạt nhân và thông thường.

Diện mạo đồ họa của PAK DA Không quân Nga; Nguồn: TW

Hồi tháng 5/2020, Nga bắt đầu chế tạo PAK DA thử nghiệm đầu tiên. Ngoài ra, năm nay sẽ bắt đầu thử nghiệm một động cơ mới trong phòng thí nghiệm bay. Chuyến bay đầu tiên sẽ diễn ra vào năm 2025, bắt đầu sản xuất loạt và đưa vào trang bị được lên kế hoạch vào nữa sau của thập kỷ này.

Trung Quốc

Trung Quốc lần đầu tiên phát triển máy bay ném bom tầm xa. Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Xian chế tạo H-20 hoặc H-X. Vì những lý do dễ hiểu, rất ít thông tin về nó và dữ liệu có sẵn thường mâu thuẫn nhau. Cụ thể, nhiều nguồn khác nhau nói về việc sử dụng sơ đồ tích hợp hoặc “cánh bay” trên máy bay với tốc độ cận âm hoặc siêu thanh.

Tuy nhiên, họ nói về khả năng tàng hình - được thực hiện bằng sử dụng các công nghệ hoặc sản phẩm của Nga. Các máy bay trung Quốc phải có tầm bay không cần tiếp nhiên liệu khoảng 8-10 nghìn km để hoạt động trong phạm vi cái gọi là “Chuỗi đảo thứ hai”; tải trọng chiến đấu ít nhất là 10-12 tấn. Vũ khí cho H-20 vẫn bí mật, nhưng được cho là sẽ bao gồm tên lửa hành trình hiện đại và tiên tiến.

Một phương án về hình dáng bên ngoài H-20 của Không quân Trung Quốc; Nguồn: TW

Theo nhiều nguồn tin, Xian H-20 được phát triển từ đầu những năm 2000 và một nguyên mẫu đã được chế tạo vào đầu những năm 2010, kể từ năm 2013, đã qua các bài kiểm tra bay; sự tồn tại của dự án chỉ được tiết lộ chính thức vào năm 2016. Cách đây không lâu, báo chí nước ngoài cho biết các công việc liên quan H-20 có thể được hoàn thành trong năm nay, và máy bay sẽ được trưng bày tại triển lãm hàng không tiếp theo.

Ba cánh

Hiện tại, chỉ có sự xuất hiện của máy bay ném bom B-21 của Mỹ được tiết lộ chính thức. Sự xuất hiện của PAK DA và H-20 vẫn chưa được biết - mặc dù các phiên bản khác nhau được tiết lộ. Ngoài ra, máy bay ném bom Trung Quốc thường được xác định bằng các mô hình khác nhau được trưng bày trong các triển lãm của quá khứ. Tuy vậy, các tính năng chính của ba máy bay dường như đã được biết đến. Trong mọi trường hợp, máy bay ném bom tàng hình có tôc độ cận âm với sơ đồ “cánh bay” với dữ liệu bay ấn tượng và tải trọng chiến đấu đáng kể.

Chính sự xuất hiện của một máy bay chiến lược mang tên lửa đáp ứng các yêu cầu hiện đại của không quân. Sử dụng sơ đồ “cánh bay” là hợp lý nhất. Cấu trúc này của máy bay cho phép có được tỷ lệ tốt nhất về chỉ số bay và thể tích bên trong khung máy bay với tải trọng hoặc nhiên liệu. Với các chỉ số bằng nhau về kích thước và khối lượng, “cánh bay” sẽ có đặc tính khí động học, tầm bay và tải trọng tốt nhất.

Một mô hình máy bay ném bom tầm xa Nga; Nguồn: TW

Ngoài ra, “cánh bay” cho phép phần nào tàng hình trước các radar; khi kết hợp với các công nghệ khác sẽ tạo chiếc máy bay vô hình. Người ta cho rằng cả ba máy bay ném bom mới sẽ là máy bay tàng hình và mong muốn như vậy của khách hàng là điều dễ hiểu. Nếu đối phương có hệ thống phòng không phát triển, các yếu tố truyền thống máy bay như tốc độ hoặc độ cao khi bay không còn là sự đảm bảo cho sự sống sót và hoàn thành nhiệm vụ.

Bây giờ các giải pháp đồng bộ được tính đến, bao gồm tàng hình, chiến tranh điện tử, v.v. Tên lửa tầm xa đang trở thành một loại phương tiện giúp tăng khả năng sống sót của máy bay. Chúng có thể được phóng ở khoảng cách xa các khu vực phòng không, khi kết hợp với tàng hình, sẽ khiến cuộc tấn công bất ngờ và đối phương có ít thời gian để phản ứng. Vũ khí PAK DA và B-21 có thể bao gồm các tên lửa siêu thanh tiềm năng giúp nâng cao hiệu quả chiến đấu.

Tốt nhất của tốt nhất?

Vì diện mạo chính xác và đặc điểm chiến - kỹ thuật của ba mẫu máy bay ném bom chiến lược tương lai vẫn chưa được biết đến, nên rất khó để so sánh. Ngoài ra, không thể xác định máy bay nào tốt hơn máy bay nào và lợi thế của nó là gì. Bây giờ, chỉ với dữ liệu hạn chế, có thể so sánh B-21, PAK DA và H-20 trong tương lai với các máy bay hiện có của lớp này. So sánh như vậy sẽ cho thấy quan điểm của giới lãnh đạo quân sự ba nước về vai trò, diện mạo và đặc điểm của máy bay ném bom tầm xa đã thay đổi như thế nào trong những năm gần đây. Dễ dàng nhận thấy, không quân của hai nước đã chỉnh sửa các khái niệm cơ bản về không quân tầm xa, còn nước thứ ba tiếp tục phát triển các ý tưởng cũ.

Một mô hình máy bay ném bom tầm xa H-X của Không quân Trung Quốc; Nguồn: TW

B-21 của Mỹ khác biệt đáng kể so với B-1B siêu thanh, nhưng có vẻ như là sự phát triển trực tiếp các ý tưởng của B-2 tàng hình. Từ đó, tương lai của Không quân tầm xa của Lầu Năm Góc có liên quan đến tốc độ cận âm, và khả năng tàng hình. PAK DA của Nga đang thay thế Tu-95MS tuabin, nhưng trong tương lai, nó cũng sẽ thay thế Tu-160 siêu thanh. Trong những năm qua, các lộ trình phát triển của Không quân tầm xa Nga đã được thảo luận và dường như khuynh hướng tàng hình cận âm đã được chọn.

Với Trung Quốc, tình hình hơi khác. Không quân Trung Quốc được trang bị máy bay ném bom tầm xa dòng H-6 - bản sao và phiên bản hiện đại hóa của chiếc Tu-16 cũ của Liên Xô. Trên thực tế, bất kỳ máy bay hoàn toàn mới nào cũng sẽ tốt hơn H-6 cũ. Một “cánh bay” cận âm với tải trọng lớn hoàn toàn phù hợp với logic đó của Bắc Kinh.

Người hùng thời đại

Vì lý do rõ ràng, các yêu cầu đối với máy bay chiến đấu, bao gồm máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa thường xuyên thay đổi. Vài thập kỷ đã trôi qua kể từ khi tạo ra các máy bay ném bom tầm xa trước đây của Không quân Liên Xô/Nga, Mỹ và Trung Quốc - và nhiều thứ đã thay đổi kể từ đó. Tương ứng, cần phải thay đổi diện mạo của không quân tầm xa và tạo ra máy bay mới. Hình dạng chính xác và tất cả các đặc điểm của máy bay ném bom B-21, PAK DA và H-20 vẫn chưa chính thức được biết.

Tuy nhiên, có thể lập luận rằng chúng đáp ứng đầy đủ mong muốn và nhu cầu hiện tại của khách hàng. Có vẻ như thời của máy bay ném bom siêu thanh cho một cuộc đột phá phòng không đã qua, và bây giờ, chiếc máy bay ném bom tầm xa lý tưởng có khác biệt rõ nét. Trong những thập kỷ tới, các nhiệm vụ chiến lược sẽ được giải quyết không bởi máy bay nhanh nhất, mà bởi máy bay tàng hình với tên lửa siêu thanh tầm xa.

