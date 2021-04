900 thẻ căn cước công dân đầu tiên đến tay người dân Cẩm Xuyên

Công an huyện Cẩm Xuyên đang dẫn đầu toàn tỉnh Hà Tĩnh về tiến độ cấp căn cước công dân (CCCD) cho người dân trên địa bàn.

Người dân huyện Cẩm Xuyên vui mừng khi được nhận nhận những chiếc thẻ căn cước 12 số đầu tiên.

Sau gần 7 tuần triển khai với sự vào cuộc quyết liệt của cán bộ, chiến sỹ (CBCS), Công an huyện Cẩm Xuyên đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người với quyết tâm “nhanh, đủ, đúng, sạch" trong việc cấp CCCD.

Đến ngày 7/4, Công an huyện Cẩm Xuyên đã nhận được 900 sản phẩm thẻ CCCD đầu tiên. Sau khi nhận thẻ, Công an huyện Cẩm Xuyên đã thông báo rộng rãi, túc trực ngày đêm tại trụ sở tiếp dân Công an huyện để chuyển cho người dân.

Đặc biệt, Công an huyện còn thông qua dịch vụ chuyển phát của bưu điện gửi theo địa chỉ, tại nhà, tận tay cho người dân.

Bà Trần Thị Thảo (trú ở thị trấn Cẩm Xuyên) vui mừng khi được cán bộ Công an huyện Cẩm Xuyên trao thẻ căn cước của mình.

Cầm chiếc thẻ căn cước 12 số mới trên tay, bà Trần Thị Thảo (56 tuổi, trú ở thị trấn Cẩm Xuyên) vui mừng chia sẻ: "Tôi được làm CCCD rất nhanh, hồ sơ đơn giản hóa rất nhiều. Tôi lên đây thấy các cô, chú công an phục vụ rất nhiệt tình, thân thiện, hướng dẫn cụ thể. Thẻ này vừa chắc chắn vừa mang tính thẩm mỹ cao và hiện đại trong giao dịch. Tôi rất vui khi mình là một trong những người được nhận được căn cước công dân đầu tiên tại huyện Cẩm Xuyên”.

Bà Chu Thị Thu (trú ở thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên) vui mừng khi được nhân viên bưu điện giao thẻ căn cước của mình tại nhà.

Cùng chung niềm vui với bà Thảo, bà Chu Thị Thu (55 tuổi, trú ở thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên) tâm sự: “Thật nhanh, gọn và tiện lợi. Tôi chỉ cần đến bộ phận tiếp công dân của cơ quan Công an huyện một lần duy nhất để làm thủ tục, chụp ảnh, lăn tay, xác định nhận dạng… Sau khi hoàn tất các thủ tục, người dân đến bàn phục vụ của bưu điện ngay tại nơi cấp thẻ đăng ký thông tin, địa chỉ để nhận CCCD. Bây giờ đã có thẻ căn cước cơ quan công an chuyển qua bưu điện đến tận tay cho tôi”.

Đến ngày 7/3, Công an huyện Cẩm Xuyên vẫn đang triển khai 2 tổ cấp CCCD gồm hơn 50 CBCS lưu động ngày đêm với phương châm “chưa hết dân chưa hết giờ” tại các thôn, xóm để cấp CCCD.

Hiện nay, Công an Cẩm Xuyên đã triển khai ở 8/23 xã, thị trấn trên địa bàn với 23.598 hồ sơ, dẫn đầu toàn tỉnh về cấp CCCD.… Với quyết tâm lớn, Công an Cẩm Xuyên đang tập trung để hoàn thành việc cấp 138 nghìn thẻ CCCD cho công dân trên địa bàn huyện trước 1/7 đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ Bộ Công an giao.

Viễn - Trung