Ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, Hà Tĩnh nền nhiệt giảm, ban đêm 18-20 độ C

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt độ tiếp tục giảm nhẹ, trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất ban đêm giảm xuống 18 - 200C

Hôm nay (17/10), khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Sáng sớm nay (17/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi trong tỉnh, vùng ven biển quan trắc được gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7. Toàn tỉnh có mưa, mưa vừa; mưa to, có nơi đặc biệt to. Lượng mưa tính từ 1 giờ ngày 17/10 đến 7 giờ ngày 17/10 các khu vực phổ biến 10 – 20 mm; một số nơi có mưa to như TP Hà Tĩnh, Thạch Đồng, Cẩm Nhượng 38 - 44,4 mm; tại Kỳ Anh có mưa đặc biệt to 118 mm và Hoành Sơn 61 mm.

Dự báo, ngày hôm nay (17/10), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác trong tỉnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp ngay trên vùng biển ngoài khơi Trung Bộ nên ngày hôm nay (17/10) đến ngày 18/10, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong ngày 17 và 18/10 khu vực phía Bắc Hà Tĩnh dự báo phổ biến 100 – 200mm,khu vực phía Nam từ 150 – 250 mm, riêng khu vực huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh có khả năng trên 250 mm.

Nền nhiệt độ tiếp tục giảm nhẹ, trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất ban đêm giảm xuống 18 - 200C.

Gió bắc đến đông bắc trong đất liền cấp 3, ven biển cấp 4-5, giật trên cấp 6; vùng biển Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động mạnh, độ cao sóng 2,0 - 3,0m.

P.V