Bao giờ kết thúc đợt nắng nóng gay gắt ở Hà Tĩnh?

Ngày hôm qua (9/7), khu vực vùng núi có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 38,2 - 39,0 độ C, độ ẩm thấp nhất 34 - 48%; vùng đồng bằng và ven biển có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 34,8 - 35,8 độ C, độ ẩm thấp nhất 61 - 75 độ C; chiều có mưa rào và dông vài nơi, nền nhiệt độ giảm, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ ngắn hơn những ngày trước và phổ biến từ 10h - 14h30.