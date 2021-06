Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, sáng nay (13/6), sau khi đi vào khu vực từ Thái Bình đến phía Bắc Nghệ An, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 nên toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tính từ 16 giờ ngày 11/6 đến 7 giờ ngày 13/6, các khu vực phổ biến 200-283 mm. Vùng ven biển có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 6, cấp 7.

Hồi 7 giờ ngày 13/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu thêm. Đến 13 giờ ngày 13/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 104,9 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7.

Trong 6 đến 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Thời tiết khu vực Hà Tĩnh: Trên biển: Sáng nay (13/6) vùng biển Hà Tĩnh có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2 - 3m. Biển động. Trên đất liền: Các khu vực phía bắc của tỉnh còn có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 20-40 mm; các khu vực khác mưa giảm và phổ biến 5 – 15 mm. Vùng ven biển có gió mạnh cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6.

