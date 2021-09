Bão số 5 suy yếu thành áp thấp, Hà Tĩnh khả năng vẫn mưa to

Dự báo từ đêm nay (12/9) đến ngày 14/9 trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Mưa lớn gây ngập cục bộ đường Nguyễn Du - TP Hà Tĩnh vào sáng 8/9

Trong 3 h vừa qua, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5 hầu như ít di chuyển. Hồi 4 giờ ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km, đi vào đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Hiện nay (12/9), dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp suy yếu từ cơn bão số 5 có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ có xu hướng nâng trục chậm dần lên phía Bắc.

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 5 nên từ đêm nay (12/9) đến ngày 14/9 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa dự báo cả đợt phổ biến 70 - 150mm, có nơi trên 150mm.

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo, trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng vùng trũng thấp, ven sông và khu đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và gió giật mạnh.

