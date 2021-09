Biển Đông sắp có bão, khả năng lại ảnh hưởng miền Trung

Theo mô hình dự báo của Mỹ, sau ngày 20/9, Biển Đông có khả năng đón thêm một cơn bão. Dự báo cơn bão này có thể lại ảnh hưởng đến miền Trung nước ta.

TP Đà Nẵng có mưa lớn nhiều ngày qua do ảnh hưởng của bão số 5 - Ảnh: TẤN LỰC

Theo bà Lê Thị Xuân Lan - nguyên Phó Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mô hình dự báo trên trang Meteostar.com (dự báo xa 10 ngày) cho thấy trong những ngày tới, một vùng nhiễu động trên Thái Bình Dương sẽ mạnh lên thành bão.

Từ ngày 20 đến 25/9, cơn bão này sẽ vượt qua Philippines vào Biển Đông (dự báo bão vào Biển Đông vào ngày 20 hoặc 21/9). Cơn bão có đường đi ngang qua quần đảo Hoàng Sa rồi đi vào miền Trung vài ngày sau đó.

“Dự báo của Mỹ sớm 7-10 ngày nhưng tương đối chính xác, tuy nhiên cần phải theo dõi thường xuyên diễn biến vì thời tiết có những thay đổi bất ngờ. Từ thời điểm này trở đi, bão sẽ xuất hiện nhiều hơn vì đã bước vào cao điểm bão tại Thái Bình Dương, trong đó có nhiều cơn ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta”, bà Lan nói.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tại do ảnh hưởng của áp thấp suy yếu từ bão số 5 nên các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Do mưa nhiều nên các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Ngoài ra, người dân còn cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị ven sông.

Theo Tuổi trẻ