Các địa phương ở Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, huyện Kỳ Anh và TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền, gia đình và cộng đồng tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động về các vấn đề về trẻ em, đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền trẻ em.

Sáng nay (23/5), UBND huyện Kỳ Anh tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Dự lễ phát động có Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lê Thị Mai Hoa.

Phát động buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Dương Thị Vân Anh khẳng định, thực hiện tốt Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 chính là thực hiện một cách thiết thực và sáng tạo chủ trư­ơng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nư­ớc về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đồng thời, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của Nhân dân, của mỗi gia đình, mỗi trẻ em và là cơ hội để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Các em học sinh Trường Tiểu học Kỳ Đồng biểu diễn các tiết mục văn nghệ chào mừng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Những năm qua, huyện Kỳ Anh luôn quan tâm đến công tác chăm sóc trẻ em bằng việc cụ thể hóa các đề án cũng như các hoạt động để chăm sóc, giáo dục trẻ em; phòng ngừa, hạn chế những tác động tiêu cực đến trẻ em; tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ. Tuy nhiên, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng trẻ bị đuối nước, tai nạn thương tích… vẫn còn xảy ra.

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; truyền thông về các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước trẻ em; truyền thông trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em.

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Dương Thị Vân Anh phát biểu tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đơn vị hỗ trợ tặng quà, nhận đỡ đầu các trẻ em có hoàn cảnh đăc biệt khó khăn; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em; cung cấp kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực, xâm hại, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và cho trẻ em.

Các trường học triển khai việc lập danh sách bàn giao, tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại các xã, cộng đồng dân cư giữa nhà trường và chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội tiến hành các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh trong kỳ nghỉ hè cho trẻ em, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa; tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, an toàn khi tham gia giao thông, kỹ năng cứu hộ và sơ cứu trẻ em bị tai nạn, thương tích...

Trong dịp này, Sở LĐ-TB&XH đã trao 20 suất quà

... huyện Kỳ Anh trao 20 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong sáng nay, tại Trường Tiểu học Đức Thuận, UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo các Sở LĐ-TB&XH, GD&ĐT, lãnh đạo TX Hồng Lĩnh.

Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, Phó Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh Đinh Văn Hồng đề nghị, các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là việc triển khai và thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Phó Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh Đinh Văn Hồng phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Lãnh đạo TX Hồng Lĩnh cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn để lắng nghe tiếng nói của trẻ, để thấu hiểu và có những lời nói, hành động kịp thời. Phát động các phong trào, nâng cao chất lượng các hoạt động mùa hè an toàn cho trẻ em để các em vui chơi, giải trí an toàn lành mạnh. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, giáo dục truyền thống, tổ chức các diễn đàn, hội trại, câu lạc bộ, sinh hoạt hè, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng sống.

Học sinh Trường Tiểu học Đức Thuận dự lễ phát động.

Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội phối hợp cùng các ngành, địa phương cùng đặc biệt chú ý tạo cơ hội bình đẳng cho mọi trẻ em được tiếp cận với các dịch vụ xã hội nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo và trẻ em có nguy cơ bị tổn hại.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ phát động

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 95 suất quà cho 95 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TX Hồng Lĩnh.

Lãnh đạo TX Hồng Lĩnh...

... đại diện Sở LĐ-TB&XH...

... và lãnh đạo các ngành...

... trao 95 suất quà cho 95 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TX Hồng Lĩnh.

TX Hồng Lĩnh hiện có 9.225 trẻ em, trong đó: 4.986 nam, 4.279 nữ, 3.290 dưới 6 tuổi, 66 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, 572 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, 62 trẻ đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX Hồng Lĩnh luôn dành sự quan tâm cho trẻ em, chăm lo về vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, năm 2021, thị xã đã trao hơn 1.800 suất quà, học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 5 chiếc xe đạp cho trẻ em nghèo học giỏi. Ngoài ra, nhân Tháng hành động vì trẻ em, TX Hồng Lĩnh đã thăm hỏi 191 trẻ em phải cách ly y tế do dịch COVID-19, hỗ trợ 12 trẻ em gặp rủi ro đột xuất, 33 trẻ em điều trị tại bệnh viện.

Vũ Viễn - Nam Giang