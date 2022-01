Chuyên gia dự báo như thế nào về thời tiết Hà Tĩnh dịp tết Nhâm Dần?

Tết Nhâm Dần đã cận kề, nhiều người dân Hà Tĩnh đang quan tâm thời tiết trong những ngày tết như thế nào? Phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện với ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh về vấn đề này.

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh.

PV: Xin chào ông, thời tiết Hà Tĩnh đang trải qua những ngày khá đẹp. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về vấn đề này?

Ông Trần Đức Bá: Đúng vậy, sau đợt không khí lạnh tăng cường yếu đã ảnh hưởng đến tỉnh ta từ ngày 17 - 19/1 thì từ ngày 20/1, thời tiết tốt dần và bắt đầu từ ngày hôm nay (21/1) nhiệt độ ấm hơn và tăng trở lại, trời phổ biến không mưa, trưa, chiều giảm mây, hửng nắng.

Nhiệt độ trung bình từ 17 độ C - 18,5 độ C; độ ẩm từ 85 - 90%. Từ ngày 22/1, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng với ban ngày dao động ở mức 23 độ C - 25 độ C, ban đêm từ 17 độ C - 19 độ C. Trạng thái thời tiết này dự báo sẽ kéo dài suốt từ ngày 22 - 28/1 (tức ngày 26 tết), ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày từ 25 độ C - 27 độ C và 18 độ C - 20 độ C vào ban đêm, rất lý tưởng cho người dân vui chơi, mua sắm tết.

Thời tiết này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân các địa phương gieo cấy lúa xuân thuận lợi.

Từ ngày 21 - 28/1, thời tiết Hà Tĩnh rất đẹp

PV: Vâng, nói như vậy thì thời tiết trước tết Nguyên đán rất thuận lợi. Vậy, những ngày tết thì như thế nào thưa ông?

Ông Trần Đức Bá: Dự báo từ ngày 29/1 (tức ngày 27 tết) đến ngày 5 - 6/2 (tức là ngày mùng 5 - 6 tết), Hà Tĩnh sẽ liên tiếp đón hai đợt không khí lạnh tăng cường trung bình, vào ngày 29/1 (27 tết) và ngày 2/2 (tức ngày mùng 2 tết).

Do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, thời tiết trong suốt những ngày tết Nguyên đán sẽ phổ biến rét, có mưa nhỏ đến mưa vừa vài nơi, nhất là các vùng ven biển phía Nam Hà Tĩnh.

Cụ thể, nhiệt độ trong những ngày tết được dự báo ở vào khoảng 16 độ C - 18 độ C, về đêm trời khá rét. Vì vậy, người dân khi đi chơi xuân cần chủ động giữ ấm cho cơ thể.

Thời tiết tốt trong những ngày trước tết sẽ giúp các hoạt động mua sắm thuận lợi hơn.

Đặc biệt, trong các ngày 29-31/1 (tức ngày 27-29 tết), ven biển gió mạnh dần lên cấp 3, sau tăng lên cấp 4, cấp 5. Trên biển, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, biển động. Các đội tàu đang đánh bắt trên biển nên trở về bờ sớm và trong những ngày biển động thì không nên ra khơi.

Từ ngày 6/1 (tức mùng 6 tết) trở đi, thời tiết bắt đầu ấm dần và dự báo sẽ có một số ngày thời tiết tốt trên toàn các khu vực Hà Tĩnh, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con du xuân và sản xuất.

PV: Vậy, trong những ngày tết Nhâm Dần, dự báo thời tiết ngày nào là tốt nhất, thưa ông?

Ông Trần Đức Bá: Thực tế thì bây giờ còn khá xa để dự báo một cách chính xác về mức nhiệt từng ngày cụ thể. Tuy nhiên, qua theo dõi thì theo tôi, thời tiết dịp tết Nhâm Dần tương đối lý tưởng.

Mặc dù trời có rét nhưng nhiều khả năng sẽ không xuất hiện hình thái cực đoan, rét đậm, rét hại. Mưa cũng chỉ rải rác một số nơi, mưa phùn và không có mưa lớn. Độ ẩm không khí khá cao (khoảng hơn 90%) cũng sẽ tạo cảm giác khá dễ chịu, đầm ấm trong những ngày tết đoàn viên.

Mặc dù có mưa rét trong suốt dịp tết Nhâm Dần song theo dự báo sẽ không làm gián đoạn hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Về ngày có thời tiết đẹp nhất thì theo dự báo, nhiều khả năng sẽ là đêm giao thừa và ngày mùng 1 tết. Đây là quãng giao nhau giữa hai đợt không khí lạnh, khả năng sẽ ít mưa, thời tiết đẹp.

Về hoạt động sản xuất đầu năm, nhiệt độ không quá thấp nên cũng không làm gián đoạn tiến độ xuống giống lúa, lạc xuân 2022 của bà con nông dân. Riêng đánh bắt trên biển thì người dân nên cân nhắc, lùi lại sau ngày 6 âm lịch.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông. Nhân dịp năm mới, chúc ông nhiều sức khỏe và thành công!

Nguyễn Oanh

(Thực hiện)