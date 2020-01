Chuyên gia khí tượng giải thích hiện tượng mưa rào như mùa hè trong đêm giao thừa và đầu năm mới

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, có 3 nguyên nhân dẫn đến hiện tượng mưa rào trong đêm giao thừa (30 Tết) và ngày mùng 1 Tết ở miền Bắc (trong đó có Thủ đô Hà Nội).

Đêm 30 Tết, tại Hà Nội xuất hiện mưa rào. Ảnh: dantri.com.vn

Cụ thể, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ 21/1, nhiệt độ ở khu vực Hà Nội tăng cao phổ biến 27-28 độ C, có nơi 29 độ C, mấy ngày gần đây không khí lạnh tràn về nên có sự chênh lệch về nhiệt độ gây ra thời tiết thay đổi nhanh; vài ngày trước đêm 30 Tết có hiện tượng trời nồm nên độ ẩm lớn.

“Ba yếu tố như vậy nên gây ra hiện tượng mưa rào ở miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội vào đêm 30 Tết và ngày mùng 1 Tết. Đây không phải là hiện tượng bất thường, vì trong tháng 1 thường lượng mưa khá lớn” - ông Lâm giải thích.

Chia sẻ về hiện tượng trên với báo chí, ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng dự báo Thời tiết (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết hiện tượng mưa rào sấm chớp xảy ra do không khí lạnh tràn về có tính chất ẩm, gây ra hiện tượng mây đối lưu phát triển mưa giông.

“Tuy nhiên, đây không phải hiện tượng bất thường, chỉ là 30 Tết trùng với thời điểm không khí lạnh bắt đầu tràn về. Trong khi đó, lịch sử khí tượng và thời tiết được tính theo lịch dương”, ông Năng thông tin.

Do đó, chuyên gia khí tượng cho rằng người dân không nên cố gắng lý giải hiện tượng này theo suy nghĩ “30 Tết xảy ra mưa rào, sấm chớp chưa từng thấy” mà nên hiểu đơn giản là không khí lạnh tác động gây mưa rào ở miền Bắc vào ngày 24/1. Và trong năm nay, thời điểm này trùng với đêm giao thừa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 25/1, tức 1 Tết, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực từ 3000 đến 5000m, nên ở phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

