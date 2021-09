Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin về cơn bão gần trên Biển Đông

Dự báo, do ảnh hưởng của áp cao lục địa kết hợp rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên từ ngày 7/9 đến 9/9, toàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong đó từ đêm nay (7/9) đến chiều ngày 8/9 có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 – 150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt. Cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng vùng trũng thấp và khu vực đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1. Từ đêm nay (7/9) đến ngày 10/9, trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ: Thượng nguồn có khả năng lên 2 - 5m, hạ nguồn có khả năng lên 1 - 3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông có khả năng ở mức dưới BĐI. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, khu đô thị.