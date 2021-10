Dự báo bão số 7 gây mưa lớn ở khu vực Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh sáng sớm nay, do ảnh hưởng của bão số 7, khu vực Hà Tĩnh: ngày 9/10, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc nắng nhẹ; từ ngày 10 - 12/10, khả năng có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 - 300mm, có nơi trên 300mm.