Gần 4.000 tàu thuyền Hà Tĩnh vào nơi tránh trú bão số 7 an toàn

Trước diễn biến phức tạp của bão số 7, gần 4.000 tàu thuyền của ngư dân Hà Tĩnh đã nắm bắt thông tin, cập bờ an toàn.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 4h sáng nay (13/10), bão số 7 (tên quốc tế là Nangka) mạnh cấp 9, giật cấp 11 đang cách đất liền Thanh Hóa - Hà Tĩnh 700 km về phía Đông. Dự báo chiều 14/10, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện đang hoạt động, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển phối hợp với các địa phương ven biển đã thông báo cho 3.957 tàu cá với 14.932 lao động về nơi tránh trú an toàn.

Tính tới trưa nay (13/10), tất cả các tàu thuyền cùng ngư dân đã vào bờ tránh trú bão an toàn. Về khu vực neo đậu tàu cá, từ Hải Phòng đến Quảng Ninh có 52 tàu/216 lao động; khu vực Bình Thuận – Vũng tàu có 6 tàu/15 lao động; khu vực Đà Nẵng – Quảng Ngãi 12 tàu/65 lao động; khu vực Trà Vinh 1 tàu/8 lao động; số còn lại tập trung tại khu vực Nghệ An đến Quảng Bình.

Chỉ còn 1 tàu của ngư dân Cẩm Lĩnh hoạt động ở vùng biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và 1 tàu của ngư dân xã Xuân Giang hoạt động tại vùng biển Trà Vinh. Tuy nhiên, các tàu cá này hoạt động ngoài vùng nguy hiểm của bão số 7.

Cũng trong thời gian này, có 33 tàu cá ngoại tỉnh vào âu tránh trú bão tại cảng Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà.

Văn Đức