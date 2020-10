Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh nói về đợt mưa to sắp tới

Ngoài nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng thấp trũng, đô thị, mưa to còn khiến các sông ở Hà Tĩnh xuất hiện đợt lũ lớn.

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 8.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh Trần Đức Bá cho biết, từ ngày 16 - 20/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão số 8 nên Hà Tĩnh sẽ có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông.

Cụ thể, vào ngày 16 - 17/10, các địa phương của Hà Tĩnh có mưa, mừa vừa, có nơi mưa to.

Trong 3 ngày tiếp theo (18 - 20/10), sẽ có mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 400 - 600 mm/đợt, có nơi trên 700 mm.

Nền nhiệt độ giảm từ 1-3 độ C so với ngày trước đó với nhiệt độ thấp nhất ngày phổ biến 21-22 độ C, nhiệt độ cao nhất ngày giảm xuống ở ngưỡng 23-24 độ C. Đêm và sáng trời se lạnh.

Mưa lớn có thể gây ngập úng các vùng thấp trũng ở Hà Tĩnh.

Mưa lớn gây ra nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, đồng thời ngập úng ở vùng trũng và khu vực đô thị như: TP Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên...

Theo dự báo, từ ngày 17-20/10, các con sông ở Hà Tĩnh khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn trên mức báo động 2, báo động 3.

Từ ngày 21-24/10, mưa có xu hướng giảm, chỉ còn mưa rào và dông rải rác, có ngày hửng nắng.

V.Đ