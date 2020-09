Hà Tĩnh cấm biển từ 16h chiều 17/9 để ứng phó bão số 5

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Công điện khẩn số 18/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với bão số 5 và hoàn lưu sau bão.

Tàu thuyền của ngư dân vào tránh bão số 5 tại cảng Cửa Sót (Lộc Hà). Ảnh Tấn Giang

Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, Hồi 7 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12; bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh giúp ngư dân xã Thạch Trị (Thạch Hà) đưa thuyền vào bờ an toàn. Ảnh Thế Mạnh.

Đến 7h ngày 18/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông.

Các lực lượng chức năng giúp ngư dân neo đậu, gia cố phương tiện tránh bão. Ảnh Tấn Giang

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa biển Đông và vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa có gió bão mạnh cấp 8-10, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14, biển động dữ dội, Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Do chịu ảnh hưởng rìa phía Bắc hoàn lưu cơn bão số 5, nên thời tiết khu vực Hà Tĩnh từ đêm nay (17/9) đến ngày 19/9 có mưa to, có nơi mưa rất to và dông (mưa lớn tập trung vào ngày và đêm 18). Tổng lượng mưa cả đợt có khả năng ở mức 150 - 300 mm, có nơi trên 300 mm.

Người dân Vũ Quang tiến hành cắt tỉa cây, đề phòng gió bão quật ngã. Ảnh Văn Chung

Thực hiện Công điện số 1258/CĐ-TTg ngày 16/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ, để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ lớn có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh khẩn trương triển khai ngay một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung Công điện số 1258/CĐ-TTg ngày 16/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh về chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 5 trên biển Đông.

Các lực lượng giúp người dân Thạch Hải (Thạch Hà) thực hiện các biện pháp ứng phó bão số 5. Ảnh Thế Mạnh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển và các địa phương ven biển khẩn trương kêu gọi tàu, thuyền đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn; tổ chức hướng dẫn các phương tiện trong khu neo đậu đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; cấm các tàu, thuyền ra khơi kể từ 16h00’ ngày 17/9/2020.

Tại các xã vùng rốn lũ ở Vũ Quang, người dân đã chủ động chuyển đồ đạc lên gác xép. Ảnh Văn Chung

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư để sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với thiên tai đã được phê duyệt; đặc biệt là phương án sơ tán dân theo các phòng ngừa bão mạnh, siêu bão, phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng bị ngập sâu, vùng hạ du các hồ chứa,...

Các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh chủ động xuống các địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ có thể xảy ra, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra; thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến của bão số 5, mưa lũ và công tác ứng phó báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

D.H