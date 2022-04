Hà Tĩnh chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông, mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Hà Tĩnh yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, Nhân dân để chủ động phòng tránh, sẵn sàng các phương án để ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Khu vực tràn Hói Danh, thôn Đồng Tiến (xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh) bị ngập cục bộ do mưa lớn trong nhiều giờ (tháng 10/2021).

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Hà Tĩnh vừa có công văn gửi ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố, thị xã; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông, gió mạnh trên biển, mưa lớn, dông, lốc, sét, gió giật mạnh và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vị trí vùng áp thấp trên Biển Đông lúc 7h ngày 29/4/2022 ở 8,0-9,0 độ Vĩ Bắc; 108,0-109,0 độ Kinh Đông, dự báo có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Từ ngày 1/5, ở vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh; đồng thời do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén bởi không khí lạnh, khả năng gây mưa to, một số khu vực có mưa rất to trên địa bàn tỉnh, cần chú ý đề phòng lốc sét, lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng.

Thực hiện Văn bản số 236/VPTT ngày 28/04/2022 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, mưa lớn, lốc, sét, gió giật mạnh và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, Nhân dân để chủ động phòng tránh, sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, bố trí lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, vật tư, phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho Nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời.

Đối với huyện ven biển: Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến của vùng áp thấp trên Biển Đông, gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp để đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

P.V