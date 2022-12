Hà Tĩnh chuyển rét từ đêm nay

Theo Đài Khí thượng thủy văn tỉnh, từ đêm 30/11, khu vực Hà Tĩnh trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này các khu vực phổ biến 14 - 16 độ C.

Ảnh minh họa

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin, hiện nay, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Từ đêm 30/11, khu vực Hà Tĩnh trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét phổ biến 14 - 16 độ C.

Theo đó, đồng bằng ven biển nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 17 độ C; vùng núi phía Tây, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ C.

Từ chiều 30/11, vùng biển Hà Tĩnh gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; sóng biển cao 2,0 - 3,0m; biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều 30/11 khu vực Hà Tĩnh có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 30/11 đến ngày 2/12 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Tin liên quan: Kỷ lục mới về nền nhiệt mùa đông ở Hà Tĩnh Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh vừa cho biết như vậy khi nói về nền nhiệt ở Hà Tĩnh trong ngày hôm qua, trước những băn khoăn của dư luận về việc “đông sang mà chưa thấy về”...

Sơn Hà