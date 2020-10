Hà Tĩnh lại xuất hiện mưa to

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, đêm nay (12/10) và 2 ngày tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Ngày và đêm nay (12/10), do chịu ảnh hưởng rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 16 - 18 độ Vĩ Bắc kết hợp với không khí lạnh suy yếu nên toàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 70 - 150, có nơi trên 150mm.

Ngày 14, khu vực Hà Tĩnh ảnh hưởng hoàn lưu xoáy thuận nhiệt đới nên khả năng tiếp tục có mưa to.

Dự báo ngày và đêm nay (12/10), Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi; ngập úng ở các vùng trũng thấp và khu đô thị.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, gió giật mạnh: cấp 1.

Thùy Như