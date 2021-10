Hà Tĩnh mưa to những ngày tới, Biển Đông khả năng đón thêm 2 cơn bão

(Baohatinh.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ hôm nay (10/10) đến ngày 12/10 khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.