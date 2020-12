Hà Tĩnh sắp đón không khí lạnh mạnh, gần bằng đợt rét kỷ lục năm 2016

Đến ngày 30/12, các tỉnh từ Quảng Bình, Hà Tĩnh trở ra chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C.

Chuyên gia khí tượng nhận định giá trị nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này gần bằng đợt rét kỷ lục năm 2016.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Từ tối và đêm 29/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía bắc, sau đó mở rộng ra toàn Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ, gây mưa và giảm nhiệt cho các khu vực.

Đến ngày 30/12, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C. Đáng lưu ý, khu vực núi cao có nơi xuất hiện mức nhiệt dưới 0 độ C, nhiều nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối.

Tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ C. Trong khi đó, thời tiết khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên chuyển lạnh, có nơi chuyển rét.

Theo bản đồ dự báo, các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận mức nhiệt thấp nhất trong đêm 30/12 là khoảng 7-9 độ C, có nơi dưới 7 độ C, ngưỡng rét hại sâu. Ban ngày, nhiệt độ nhiều nơi dưới 15 độ C, trời rét đậm, hanh khô.

Đợt rét này được dự báo kéo dài đến hết ngày 2/1/2021. Sau đó, nhiệt độ tăng nhanh.

Chuyên gia khí tượng nhận định giá trị nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này gần bằng đợt rét kỷ lục năm 2016. Dự báo ban đầu cho thấy nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt thấp nhất dưới 5 độ C, gồm: Cao Bằng 1 độ C, Lạng Sơn và Mù Cang Chải (Yên Bái) 2 độ C, Bắc Kạn 3 độ C, Điện Biên Phủ 4 độ C.

Trong khi đó, Hà Nội được dự báo ghi nhận mức nhiệt thấp nhất trong đợt rét này là 7 độ C. Đây cũng là mức nhiệt thấp nhất tại khu vực kể từ đầu mùa đông đến nay.

“Đặc điểm đợt rét này là ngắn ngày và nhưng là đợt rét đậm, rét hại có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa. So với 4 năm gần đây, đợt rét này hiếm gặp”, cơ quan khí tượng cho biết.

Trong bản tin dự báo mùa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong 20 ngày đầu tháng 1/2021, nền nhiệt ở miền Bắc có xu hướng giảm thấp và khả năng có nhiều ngày rét đậm, rét hại hơn so với trung bình nhiều năm. Miền Bắc có thể trải qua một mùa đông khắc nghiệt khi các đợt rét đều kéo dài 7-10 ngày.

P.V