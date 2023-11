Hà Tĩnh sắp đón không khí lạnh mạnh nhất kể từ đầu mùa

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, đợt không khí lạnh sắp tới có khả năng gây ra ngày rét đầu tiên của mùa Đông năm nay.

Từ ngày 8/11 đến nay, thời tiết khu vực Hà Tĩnh có xu hướng tốt dần, phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Do có nắng nên nền nhiệt độ tăng dần với mức nhiệt cao nhất ngày 29 - 31 độ C, nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C, độ ẩm trung bình 81 - 88%.

Ảnh minh họa.

Ngày 13/11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại với cường độ khá mạnh gây mưa nhiều nơi, có nơi mưa to, nền nhiệt độ giảm sâu.

Đêm 13/11, dự báo khu vực Hà Tĩnh trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 18 – 20 độ C. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, đợt không khí lạnh xảy ra vào ngày 13/11 là đợt không khí lạnh mạnh nhất kể từ đầu mùa, gây rét về đêm và sáng sớm khoảng 3 – 4 ngày, có khả năng gây ra ngày rét đầu tiên của mùa Đông năm nay (nhiệt độ trung bình ngày dưới 20 độ C).

Không khí lạnh gây ra đợt gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 kèm mưa dông trên vùng biển Hà Tĩnh, không thuận lợi cho các hoạt động trên biển, các tàu thuyền vừa và nhỏ không nên ra khơi vào thời gian có không khí lạnh tăng cường.

P.V