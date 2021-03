Hải quan tuyển dụng 413 chỉ tiêu công chức

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 181/QĐ-BTC về Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 .

Tổng cục Hải quan tuyển dụng 413 chỉ tiêu năm 2021

Cụ thể có 58 chỉ tiêu đối với 9 đơn vị cơ quan Tổng cục Hải quan gồm: Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Cục Quản lý rủi ro, Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Tài vụ-Quản trị, Vụ Pháp chế, Văn phòng Tổng cục, Cục Kiểm định Hải quan.

335 chỉ tiêu đối với 33 cục hải quan tỉnh, thành phố gồm: An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Cao Bằng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai-Kon Tum, Hà Giang, Hà Nam Ninh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Tây Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế.

Trong đó, các ngạch công chức tuyển dụng gồm 6 ngạch gồm 377 chỉ tiêu kiểm tra viên hải quan (mã ngạch: 08.051); 9 chỉ tiêu văn thư (mã ngạch: 02.007); 2 chỉ tiêu kế toán viên (mã ngạch: 06031); 12 chỉ tiêu chuyên viên công nghệ thông tin (mã ngạch 01.003); 6 chỉ tiêu chuyên viên xây dựng cơ bản (mã ngạch: 01.003); 7 chỉ tiêu chuyên viên kế hoạch tài chính, pháp chế, văn phòng (mã ngạch: 01.003).

Theo Quyết định có các đối tượng được ưu tiên cộng điểm gồm: Đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Đối với sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị được cộng 5 điểm vào kết quả vòng 2.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Người dân tộc thiểu số được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Tổng cục Hải quan tuyển dụng công chức bằng hình thức thi. Vòng 1 thi trắc nghiệm trên máy tính gồm phần kiến thức chung và ngoại ngữ tiếng Anh. Vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo hình thức thi viết.

Thời gian và địa điểm tổ chức thi dự kiến tổ chức vào quý II năm 2021 tại Hà Nội.

Theo Tiền Phong