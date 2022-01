Hôm nay, Hà Tĩnh có nơi mưa to, trời chuyển rét

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, sáng nay (11/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh.

Ngày 11/1, toàn tỉnh có mưa, mưa vừa, ven biển có nơi mưa to, trời chuyển rét.

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 11/1, toàn tỉnh có mưa, mưa vừa, ven biển có nơi mưa to, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này dự báo ở mức 15 - 170C.

Trong đất liền gió chuyển hướng bắc đến đông bắc mạnh dần lên cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Vùng biển Hà Tĩnh có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng biển cao 2 - 3m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

