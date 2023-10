Khu vực nào ở Hà Tĩnh mưa lớn nhất tính tới trưa nay?

Trong ít giờ qua, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh như: TX Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên... có mưa to, có nơi mưa rất to, nhiều khu vực bị ngập sâu.

CSGT TP Hà Tĩnh cảnh báo không di chuyển vào các tuyến đường ngập nước

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh Trần Đức Bá cho hay: Do ảnh hưởng của rìa Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường xuống phía Nam, trên địa bàn tỉnh có mưa rào và dông, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tính từ 19h ngày 7/10 tới 10h ngày 8/10, lượng mưa đo được tại Trạm thủy văn Hoành Sơn (TX Kỳ Anh) đo được cao nhất tỉnh với 348,6mm.

Tại các trạm đo mưa ở TP Hà Tĩnh là 276,9mm, Cẩm Nhượng 243,6mm, Hương Khê 196,9mm, Thạch Đồng 170mm, Kỳ Anh 148,5mm, Chu Lễ 133mm...

Đặc biệt, lượng mưa tập trung từ 1h – 10h ngày 8/10 rất lớn với lượng mưa đo tại Hoành Sơn 337mm, TP Hà Tĩnh 259mm, Cẩm Nhượng 226mm, Kỳ Anh 148,5mm, Hương Khê 142,8mm, Thạch Đồng 120,7mm, Hòa Duyệt 120,5mm.

Mưa lớn gây ngập tuyến đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh.

Trong những giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, mưa vừa tới mưa to nhưng lượng mưa dự báo sẽ giảm so với trước.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ven sông suối.

Vùng biển Hà Tĩnh hiện có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Từ khoảng chiều 10/10 khả năng gió tiếp tục mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động. Tình trạng gió to, sóng lớn, biển động còn kéo dài nhiều ngày sau đó, cần chủ động đề phòng.

T.Q