Mưa xối xả, nhiều tuyến phố Hà Tĩnh lại ngập sâu

Trong 3 giờ qua (từ 4h - 7h), khu vực Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to như: Cẩm Xuyên 106,4mm, TP Hà Tĩnh 93,6mm, Chi Cục Thủy lợi (TP Hà Tĩnh 80,2mm), Thạch Điền 65,4mm, Đò Điệm 64,8mm, Hồ Kim Sơn 57,8mm, Hoành Sơn (TX Kỳ Anh) 53,6mm … Dự báo trong khoảng 3 - 6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến mưa rất to. Lượng mưa các khu vực phổ biến từ 50 - 100mm. Cảnh báo trong 3 - 6 giờ tới nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên các khu vực trong tỉnh.