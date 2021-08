Nắng nóng ở Hà Tĩnh có khả năng kéo dài đến 25/8

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hôm nay, khu vực Hà Tĩnh xảy ra nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 360C.

Dự báo, hôm nay, nhiệt độ cao nhất ở Hà Tĩnh phổ biến 34 - 360C, có nơi trên 360C

Ngày hôm qua (19/8), theo dự báo, Hương Khê có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 38,30C; các khu vực khác phổ biến 34 - 36,40C; độ ẩm thấp nhất dao động 57 - 70%.

Do ảnh hưởng rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục khoảng 21 - 24 độ vĩ Bắc kết hợp với gió Tây Nam hoạt động yếu nên ngày hôm nay (20/8), nắng nóng xảy ra cục bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 360C, có nơi trên 360C; độ ẩm thấp nhất dao động 55 - 65%. Thời gian nhiệt độ trên 350C từ 11 - 15 giờ.

Dự báo, từ ngày 22/8, nhiệt độ tăng trở lại và nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn tỉnh; khả năng nắng nóng kéo dài đến ngày 25/8.

