Nghi Xuân phát động phong trào xây dựng đô thị văn minh

Các thị trấn Xuân An và Tiên Điền ra quân rầm rộ, sôi nổi với quyết tâm từng bước hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh vào năm 2022, 2023 để Nghi Xuân trở thành huyện nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu của Hà Tĩnh vào năm 2025.

Phát động phong trào ra quân xây dựng đô thị văn minh sáng nay (13/3), thị trấn Xuân An bắt tay vào nâng cấp tuyến ngõ 558, đường Nguyễn Nghiễm (TDP 6) có chiều dài 156m, rộng 5m...

Năm 2020, thị trấn Xuân An làm mới được 2,65 km đường giao thông nông thôn (GTNT); 380m đường liên gia; 1,16 km kênh mương, rãnh thoát nước; 1,9 km lề đường giao thông; 6 sân bóng chuyền với tổng kinh phí đầu tư đạt 3.34 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 1,64 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 1,7 tỷ đồng

...với kinh phí 300 triệu đồng được huy động từ nguồn xã hội hoá.

Đặt mục tiêu đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2022, thị trấn Xuân An phấn đấu 5/13 TDP đạt chuẩn năm 2021; 6 tuyến phố đạt tuyến phố văn minh; triển khai phục hồi, nâng cấp 1,13km đường giao thông bằng vật liệu mới. Nhằm đạt chỉ tiêu đề ra, thị trấn Xuân An tổ chức phát động phong trào bằng những nhiệm vụ cụ thể như: nâng cấp xây dựng tuyến phố văn minh tại TDP 6 bằng hình thức xã hội hoá; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đang triển khai xây dựng; hoàn thiện thủ tục pháp lý đầu tư để triển khai xây dựng nhà học 2 tầng, 4 phòng Trường THCS Xuân An; công trình nhà ăn, ngủ bán trú Trường Tiểu học Xuân An (phiên hiệu 2)…

Ngay sau lễ phát động, 13/13 TDP đã ra quân rầm rộ, tạo khí thế sôi nổi với quyết tâm cao từng bước hoàn thành các tiêu chí đặt ra trong năm 2021.

Thôn Phong Giang, thị trấn Tiên Điền sạch sẽ và yên bình.

Năm 2020, toàn thị trấn Tiên Điền tổ chức láng lề đường được gần 10.000 m2 ở các tuyến phố với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Với tổng kinh phí đầu tư xây dựng đô thị văn minh gần 8 tỷ đồng, thị trấn đã hoàn thành lát gạch 7 sân vui chơi, thể thao; làm mới 22 cổng chào, lắp đặt 50 cột đèn nháy; trồng mới gần 1 km hàng rào xanh... Diện mạo thị trấn Tiên Điền càng thêm rực rỡ.

Với mục tiêu đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023, trong năm 2021, thị trấn Tiên Điền phấn đấu có 3 - 5/11 TDP đạt chuẩn; xây dựng 5 vườn mẫu đạt chuẩn; 20 – 30 vườn kinh tế hộ cho thu nhập từ 50 – 100 triệu đồng/năm. Sáng 13/3, ngay sau lễ phát động, 11/11 TDP đã tập trung xây dựng tuyến phố văn minh; hoàn thiện các tiêu chí vệ sinh môi trường; xử lý nước thải…

Hoài Nam