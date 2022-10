Người dân Hà Tĩnh đón gió lạnh đầu mùa

Nền nhiệt giảm kèm trời mưa khiến nhiều người dân ở Hà Tĩnh phải mặc áo ấm, choàng kín áo mưa khi di chuyển và làm việc ngoài trời.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong sáng nay (10/10), khu vực Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, với nhiệt độ thấp (khoảng 20 - 22oC). Nền nhiệt giảm thấp khiến người dân cảm nhận rõ cái rét của đợt gió lạnh đầu mùa khi di chuyển, làm việc ngoài trời.

Trên nhiều tuyến phố của TP Hà Tĩnh, người dân phải trang bị áo ấm, áo mưa… khi ra đường.

Những chiếc áo mưa không chỉ giúp người đi đường tránh mưa mà còn giảm cái lạnh do nhiệt độ giảm thấp.

Sắc màu mùa đông đã tô điểm trên các góc phố...

....

Thời tiết chuyển lạnh kèm mưa nhỏ khiến công việc của những lao động làm việc trực tiếp ngoài trời thêm phần vất vả. Một chị công nhân của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh bảo vệ bản thân khỏi gió lạnh bằng lớp ngoài áo mưa, lớp trong áo ấm.

Những chuyến hàng mưu sinh của chị shiper giường như nhọc nhằn hơn trong tiết trời mưa lạnh.

Anh công nhân môi trường Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh nhanh tay cắt tỉa những luống cây xanh trên tuyến đường quốc lộ 1A đoạn qua phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) để sớm hoàn thành, tránh gió lạnh.

Tại các trường học, các em học sinh đã khoác lên mình áo đồng phục mùa đông để giữ ấm cho cơ thể. (Ảnh chụp tại Trường Tiểu học Bắc Hà ở TP Hà Tĩnh).

Sáng nay (10/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn tỉnh Hà Tĩnh. Khu vực ven biển đã quan trắc được gió Bắc đến Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, độ cao sóng 2,0m; biển động. Dự báo ngày và đêm nay, vùng ven biển có gió Bắc đến Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển ngoài khơi có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0 - 3,0m; biển động mạnh.

Văn Chung