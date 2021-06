Thiên tai phức tạp, khó lường, cần chủ động vào cuộc phòng ngừa sớm

Tham luận tại hội nghị và một số điểm cầu, các đại biểu cho rằng, để chủ động giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, cần tăng cường sự chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PCTT&TKCN của các cấp; ưu tiên bố trí đủ nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ cấp bách và lâu dài về lập bản đồ phân vùng, cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá, lũ ống, lũ quét tỷ lệ lớn; tổng rà soát, xây dựng phương án đảm bảo an toàn lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi; tăng cường năng lực dự báo khí tượng thuỷ văn, dự báo, cảnh báo sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để có giải pháp đảm bảo an toàn lâu dài cho các khu vực dân cư, cơ sở hạ tầng và các cơ sở sản xuất kinh doanh...