Thời tiết Hà Tĩnh còn nắng đẹp đến khi nào?

Từ ngày 16 đến ngày 19/11, không khí lạnh tiếp tục di chuyển ra phía đông, suy yếu và biến tính nên toàn khu vực Hà Tĩnh thời tiết khá tốt, trời giảm mây, mưa nhỏ chỉ xảy ra diện vài nơi.

Những ngày qua, do tác động bởi 2 đợt không khí lạnh tăng cường yếu, do vậy thời tiết trên địa bàn Hà Tĩnh thường có mưa, mưa nhỏ, cục bộ có mưa vừa, thời gian mưa chủ yếu về chiều và đêm. Ban ngày có nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất ở mức 27,7 - 29,2 độ C, thấp nhất 20,9 - 22,3 độ C; độ ẩm trung bình 85 - 92%.

Thời tiết đẹp là dịp để các bạn trẻ khám phá các điểm du lịch tại Hà Tĩnh. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết những ngày tới

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày 16 đến ngày 19/11, không khí lạnh tiếp tục di chuyển ra phía đông, suy yếu và biến tính nên toàn tỉnh thời tiết khá tốt, trời giảm mây, mưa nhỏ chỉ xảy ra diện vài nơi (lượng nhỏ). Ban ngày thời gian nắng nhiều hơn và nhiệt độ cao nhất ở vùng núi có thể lên tới 29 - 30 độ C, vùng đồng bằng và ven biển thấp hơn; nhiệt độ thấp nhất xảy ra vào rạng sáng với mức nhiệt 22 - 24 độ C; độ ẩm trung bình 80 - 85%.

Khoảng từ đêm 19 đến ngày 21/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp gió đông trên cao nên trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Ngày 20 và 21/11, nhiều nơi mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Do không khí lạnh khá yếu nên nhiệt độ chỉ giảm nhẹ, ngày và đêm dao động trong khoảng 21 - 26 độ C; độ ẩm trung bình ở mức cao 90 - 95%.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, không khí lạnh còn tiếp tục được tăng cường vào ngày 22/11 nên mưa và gió mạnh trên biển khả năng còn tiếp tục diễn ra tại khu vực Hà Tĩnh trong ngày 22 - 24/11.

Sơn Hà