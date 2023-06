Thời tiết Hà Tĩnh: Nhiều nơi tiếp tục nắng nóng gay gắt

Ngày 21 - 22/6, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt.

Ảnh minh họa

Ngày hôm qua (20/6), toàn tỉnh có nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36,0 - 37,6 độ C (riêng Hương Khê 38,7 độ C, Kỳ Anh 38,5 độ C). Độ ẩm thấp nhất dao động 43-48%, riêng khu vực Hoành Sơn 64%.

Ngày 21 - 22/6, khu vực Hà Tĩnh có nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày các khu vực phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 45 - 55%.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo: Nắng nóng ở khu vực Hà Tĩnh khả năng kéo dài đến ngày 23/6.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng kéo dài có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Sơn Hà