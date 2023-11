Thời tiết Hà Tĩnh những ngày tới như thế nào?

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin, hôm nay là ngày đầu tiên của tiết “Tiểu Tuyết”, cũng là ngày cuối cùng của đợt heo may đầu mùa đông.

Theo ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin, ngày hôm nay (22/11), ngày đầu tiên của tiết “Tiểu Tuyết” theo lịch tiết khí, cũng là ngày cuối cùng của đợt heo may đầu mùa đông.

Tên tiết là Tiểu Tuyết bởi thời kỳ này khí trời đã lạnh thêm, các khu vực Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản bắt đầu có tuyết rơi nhưng còn ít nên gọi là Tiểu Tuyết. Với nước ta, tiết này nhìn chung nền nhiệt đang khá cao do nhiệt lượng tích trữ còn nhiều, chỉ trong những năm La Nina, thời tiết có xu thế lạnh hơn. Riêng năm nay, El Nino nhiệt độ có xu thế cao nên thời tiết càng ấm hơn (tuần vừa qua nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm 2,6 – 2,9 độ C và cao hơn cùng kỳ năm 2022 từ 1,7 – 3,8 độ C).

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh dự báo, từ ngày mai (23/11), không khí lạnh tràn về nhưng cường độ yếu nên từ ngày 23 – 25/11 thời tiết vẫn khá tốt, chỉ mưa đôi chút, ngày 24 – 25/11 vẫn có nắng gián đoạn.

Đêm 25, ngày 26/11, không khí lạnh tăng cường thêm nhưng do trường gió đông lệch nhiều về phía nam nên dự báo có mưa vừa, một vài nơi mưa to, cảnh báo về đợt mưa lớn diện rộng đưa ra trong các bản tin trước được gỡ bỏ.

Do không khí lạnh về độ ẩm tăng cao, trời nhiều mây hơn nên ban đêm không còn rét như những ngày vừa qua, chỉ 19 – 21 độ C.

Ngày 27 -28/11, phần lớn các khu vực thời tiết khá tốt, đêm trời rét.

P.X.B