Thời tiết ngày cuối tuần: Hà Tĩnh vẫn còn rét

Hôm nay (26/2), các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế (trong đó có Hà Tĩnh) nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ sáng 26/2 tại TP Hà Tĩnh ở mức từ 16 - 18 độ C

Do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa nên ngày và đêm 26/2, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi từ Bình Định đến Cà Mau; vùng biển phía Tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng biển cao 2-3m.

Thời tiết Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến dông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến dông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C; phía Nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

