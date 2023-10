Tiểu phẩm “cây nhà lá vườn” nâng cao hiệu quả hoạt động hội phụ nữ

Các hội LHPN nữ cơ sở ở Hà Tĩnh đã sân khấu hóa các nội dung sinh hoạt, giúp thu hút đông đảo hội viên và tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách.

Hội LHPN phường Bắc Hồng thể hiện tiểu phẩm chủ đề về xây dựng đô thị văn minh trong sinh hoạt chuyên đề tháng 5/2023.

Đến các phường, xã của TX Hồng Lĩnh dịp này, đi đâu cũng nghe chị em rôm rả nói chuyện vui vẻ về kỳ sinh hoạt chi hội phụ nữ vừa diễn ra. Đó là những câu chuyện về chị A, chị B lần đầu làm “diễn viên” mà diễn rất “ngọt”, những tiểu phẩm “cây nhà lá vườn” có chủ đề về: tín dụng đen, phòng chống ma túy, an toàn giao thông, xây dựng NTM đô thị văn minh... do các chi hội phụ nữ dàn dựng, ghi dấu ấn trong mỗi hội viên.

Chị Nguyễn Thị Nga ở tổ dân phố (TDP) Phúc Sơn, phường Trung Lương hồ hởi: “Chưa bao giờ tôi thấy, những buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ lại vui vẻ, sôi nổi như thời gian gần đây. Bản thân tôi và nhiều chị em đều hào hứng mong đợi các buổi sinh hoạt để được diễn kịch, xem kịch do chính các hội viên trong TDP, phường, xã đóng vai”.

Được biết, chị Nga làm nghề nông, chưa bao giờ tham gia diễn kịch nhưng sau khi được sự vận động của cán bộ hội, chị đã mạnh dạn đảm nhận 2 vai diễn trong các tiểu phẩm chủ đề an toàn giao thông và tuyên truyền BHXH ở 2 cuộc sinh hoạt tại chi hội TDP Phúc Sơn và TDP Hầu Đền (phường Trung Lương).

Video: Trích tiểu phẩm "Phụ nữ - người giữ lửa" do Hội LHPN phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh) thể hiện.

Chị Kiều Thị Ngân – Chủ tịch Hội LHPN phường Trung Lương cho biết: “Bắt đầu triển khai từ đầu năm 2022, đến nay, chúng tôi đã xây dựng được 7 tiểu phẩm để phục vụ sinh hoạt trong các chi hội, thu hút và tạo nên diễn đàn sôi nổi trong các hội viên.

Các tiểu phẩm đều do chúng tôi tự chắp bút với phương châm: kịch bản ngắn gọn đúng trọng tâm, toát lên nội dung tuyên truyền nhưng thể hiện bằng câu chuyện gần gũi, lời thoại giản dị. Các nhân vật đều do chị em trong chi hội đảm nhận. Do đó, mỗi buổi sinh hoạt đều được chị em mong đợi, hiệu ứng lan tỏa khiến Nhân dân cũng tham gia xem, tăng hiệu quả trong mục đích tuyên truyền....”.

Các đại biểu, hội viên phụ nữ và bà con nhân dân thôn Hầu Đền (phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh) tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề được sân khấu hóa của chi hội phụ nữ tổ dân phố.

Bên cạnh các tiểu phẩm đa dạng theo chủ đề như: tín dụng đen, phòng chống tệ nạn xã hội, khuyến khích tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, ATGT... chị em còn tổ chức các màn trình diễn thời trang tái chế rác thải với thông điệp bảo vệ môi trường hay các màn ví, giặm lời mới kêu gọi xây dựng đô thị văn minh...

Chị Nguyễn Thị Thắm – Chủ tịch Hội LHPN TX Hồng Lĩnh cho biết: “Sau khi thí điểm hiệu quả tại phường Trung Lương, chúng tôi đã khuyến khích nhân rộng mô hình tại 6/6 hội LHPN xã, phường trên địa bàn. Đến nay, các đơn vị đã xây dựng được hàng chục tiểu phẩm đưa vào sinh hoạt tại các chuyên đề thường kỳ. Hình thức sinh hoạt này đã mang lại làn gió mới, nâng cao hiệu quả thu hút hội viên, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong các cấp hội, một cách thiết thực”.

Tiểu phẩm “Nước mắt cuộc đời” đến từ CLB “5 có, 3 sạch” thôn Bắc Châu (xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh).

Cùng với áp dụng trong sinh hoạt chi hội, hình thức sân khấu hóa cũng đã được nhiều CLB, mô hình phụ nữ làm chủ tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh như: huyện Kỳ Anh, Đức Thọ, Nghi Xuân... vận dụng vào sinh hoạt trong các CLB “5 có, 3 sạch”, “Gia đình 5 có NTM kiểu mẫu”, CLB “Phụ nữ hội nhập trên không gian mạng”, “Phòng chống Bạo lực gia đình”, “Khi mẹ vắng nhà”...

Tại Chương trình Giao lưu sáng kiến truyền thông xây dựng Gia đình “5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch” vun đắp giá trị gia đình Việt Nam do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vào tháng 7/2023 vừa qua, CLB “5 có, 3 sạch” thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh) đã vinh dự được mời tham gia. Tại chương trình, CLB đã thể hiện tiểu phẩm “Nước mắt cuộc đời” tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ đến các đại biểu cũng như bạn bè gần xa.

Trước đó, tại chương trình cấp tỉnh cũng đã có 10 đơn vị là các chi hội phụ nữ, CLB, mô hình tham gia giao lưu sáng kiến truyền thông bằng các tiểu phẩm hình thức sân khấu hóa. Hội LHPN tỉnh cũng đã ghi hình và phát sóng trên fanpage của hội, lan tỏa rộng rãi đến các tầng lớp hội viên phụ nữ.

Việc nhiều cấp hội phụ nữ cơ sở đưa hình thức sân khấu hóa vào sinh hoạt thường kỳ là một sáng kiến mới mẻ, tạo sự hấp dẫn, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đặc biệt, nhiều đơn vị còn thực hiện quay video tiểu phẩm đưa lên các trang mạng xã hội, qua đó lan tỏa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước một cách hiệu quả, giúp thay đổi nhận thức và hành động của quần chúng nhân dân. Hội LHPN tỉnh hiện đang khuyến khích các cấp hội cơ sở nhân rộng mô hình cũng như những hình thức truyền thông sáng tạo, hấp dẫn khác để thu hút hội viên nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Bà Nguyễn Thị Quyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh

Thiên Vỹ