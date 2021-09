Tin mới nhất về đường đi, sức gió của cơn bão số 5

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 5 nên từ ngày 12 - 14/9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.