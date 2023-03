Tin mới nhất về thời tiết Hà Tĩnh 6 ngày tới

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong 6 ngày tới, thời tiết trên địa bàn tỉnh tiếp tục không có mưa và nhiều khả năng sẽ xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng khá gay gắt.

Trong những ngày tới, thời tiết trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục không có mưa

Trong đó, từ ngày 18 đến ngày 20/3, khu vực Hà Tĩnh ảnh hưởng rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu và di chuyển ra phía Đông; ngày 20/3, hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 28 độ Vĩ Bắc nên trong 3 ngày tới trời giảm mây, ban ngày thời gian có nắng nhiều hơn, do đó, nhiệt độ cao nhất ở mức 28 - 30 độ C, trời lạnh về đêm với mức nhiệt 20 - 22 độ C; độ ẩm trung bình 80 - 87%; gió chuyển dần sang hướng Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 21 đến ngày 23/3, do chịu ảnh hưởng rìa Nam rãnh áp thấp bị nén nối với vùng áp thấp nóng phía Tây nên toàn tỉnh trời ít mây, nhiệt độ tăng nhanh và đạt mức nắng nóng trong ngày 21 với mức nhiệt cao nhất 35 - 37 độ C; ngày 22 và 23, khả năng nắng nóng gia tăng và toàn tỉnh đạt mức nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 37 - 39 độ C; nhiệt độ thấp nhất trong 3 ngày này phổ biến 23 - 26 độ C; độ ẩm giảm thấp và thấp nhất 40 - 50%. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3; phía Nam cấp 3, cấp 4.

Cảnh báo: ngày 24/3, tiếp tục còn nắng nóng, tuy nhiên nhiệt độ giảm hơn; ngày 25/3, khả năng kết thúc đợt nắng nóng diện rộng và kèm theo mưa dông, trong mưa dông đề phòng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Tóm tắt thời tiết 6 ngày qua Những ngày qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh nhìn chung là tốt, ban ngày trời nắng ấm, ban đêm trời rét nhẹ; riêng ngày 13/3 có mưa nhỏ rải rác với lượng phổ biến dưới 6mm, cá biệt có Hoành Sơn 14,1mm; trời rét trong 2 ngày 13 và 14/3. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15,1 - 16,9 độ C xảy ra rạng sáng ngày 14/3, nhiệt độ cao nhất phổ biến 26,5 - 27,6 xảy ra trưa ngày 17/3; độ ẩm trung bình dao động trong khoảng 85 - 92%. Gió thịnh hành hướng tây bắc cấp 2, cấp 3; riêng ngày 13/3 có gió mạnh cấp 3, cấp 4, ven biển có gió giật cấp 5.

Tin liên quan: Hà Tĩnh sắp đón nắng nóng Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21-25/3, Hà Tĩnh cùng các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có nắng nóng diện rộng.

Khi nào miền Bắc nắng nóng? Không khí lạnh khiến Bắc Bộ duy trì trạng thái trời rét, mưa rải rác trong 2 ngày đầu tuần. Cuối tuần, một số nơi của Tây Bắc khả năng có nắng nóng.

P.V