Từ nay đến 19/8, nắng nóng rộng khắp Hà Tĩnh

Theo ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày hôm nay đến ngày 19/8, nắng nóng sẽ mở rộng ra khắp các khu vực trong tỉnh. Từ ngày 20 nắng nóng suy giảm đáng kể.

Ngày hôm qua (15/8), nhiệt độ ở các khu vực trong tỉnh tăng nhẹ và nhiệt độ cao nhất phổ biến 34,4 - 35,8 độ C; độ ẩm dao động 48 - 57%.

Dự báo: Do ảnh hưởng rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 21 - 24 độ Vĩ Bắc, gió Tây Nam hoạt động yếu hơn nên ngày hôm nay (16/8), hầu khắp các khu vực trong tỉnh tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 – 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm thấp nhất dao động 45 - 60%. Thời gian nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 15 giờ.

P.V