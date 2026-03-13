Hotline: 02393.693.427
Xác minh clip nam shipper bị nhân viên quán ốc dùng ghế đánh

(Baohatinh.vn) - Ngày 12-3, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh nam shipper trong lúc chờ nhận đơn hàng tại quán ốc trên đường Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng (TP.HCM) thì bị nhân viên quán dùng ghế nhựa tấn công.

