Xác minh clip nam shipper bị nhân viên quán ốc dùng ghế đánh

Từ clip người dân phản ánh: Nữ tài xế đi ngược chiều bị phạt 19 triệu đồng 06/03/2026 15:19 Từ clip người dân phản ánh, Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã xác minh và xử phạt nữ tài xế đi ngược chiều trên đường Hồ Chí Minh 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cô gái ở Hà Tĩnh chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng cho tài khoản lạ 05/03/2026 21:46 Người phụ nữ ở Hà Tĩnh phát hiện tài khoản nhận được 1,3 tỷ đồng do người lạ chuyển đến nên trình báo công an. Nhờ đó, cô gái 27 tuổi chuyển nhầm tiền đã được hỗ trợ nhận lại tài sản.

Bộ Công an đề xuất công khai mã QR để người nhà gửi tiền cho phạm nhân 05/03/2026 11:28 Theo dự thảo, thay vì nộp tiền mặt, ký sổ và nhận biên lai như hiện nay, các cơ sở giam giữ sắp tới có thể mở tài khoản, niêm yết mã QR tại khu thăm gặp để người thân chuyển tiền cho phạm nhân.

Khống chế lái xe có nồng độ cồn cố tình 'thông chốt', va chạm với xe cảnh sát giao thông 03/03/2026 10:00 Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh đã khống chế người có nồng độ cồn cố tình "thông chốt" va chạm với xe công vụ.

Tài xế đỗ xe giữa đường, đánh người khác nhập viện 02/03/2026 17:09 Sau đỗ xe giữa đường cản trở giao thông, nhóm người trên chiếc xe này nhổ nước bọt, hành hung tài xế đi chiều ngược lại.

Ô tô chèn ép làm xe máy chở trẻ em ngã ra đường, ngay sát gầm xe tải 28/02/2026 16:55 Đoạn clip được lan truyền ghi lại cảnh chiếc xe bán tải cố lạng lách, chèn ép khiến xe máy đổ ra đường. Trên xe máy lúc này có 3 người, bao gồm một trẻ nhỏ.

Giá vàng thế giới lên cao nhất gần 1 tháng 28/02/2026 09:53 Mỗi ounce vàng tăng gần 100 USD một ounce trong phiên cuối tháng, đồng thời ghi nhận tháng tăng thứ bảy liên tiếp.

Đi siêu thị mua đồ, nữ điều dưỡng lao tới cứu bác bảo vệ ngừng tim 28/02/2026 07:30 Đang làm việc, nam bảo vệ bất ngờ co giật, tím tái, ngừng tim giữa siêu thị. Ông đã được cứu sống nhờ phản xạ kịp thời của nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai tình cờ có mặt gần đó.

Xe khách chở 32 người lật ngang trên quốc lộ, 3 người thương vong 26/02/2026 16:40 Xe khách 52 chỗ chở theo 32 người đang lưu thông trên quốc lộ 14 bị lật ngang khi vào khúc cua khiến một người tử vong, 2 người bị thương.

Cố vượt qua đường ray, xe tải bị tàu hỏa tông nát, văng xa hàng trăm mét 26/02/2026 05:47 Trong cơn mưa nặng hạt tối 25/2, một vụ va chạm kinh hoàng giữa đoàn tàu khách mang số hiệu SE3 và ô tô tải tại khu vực xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội) đã khiến đầu xe tải bị vò nát hoàn toàn, hất văng xa hàng trăm mét.

Truy tố thanh niên lái xe bán tải gắn biển số giả tông mô tô cảnh sát giao thông để bỏ chạy 25/02/2026 15:14 Gắn biển số giả vào xe bán tải, chạy quá tốc độ, khi bị cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra, Nhớ đã bỏ chạy và tông vào xe mô tô của tổ tuần tra trong khi bị truy đuổi.

Bạc vượt 95 triệu đồng/kg dịp vía Thần Tài, thị trường có thương hiệu mới 25/02/2026 10:57 Sát ngày vía Thần Tài, giá bạc trong nước lội ngược dòng thế giới, vọt lên sát 95 triệu đồng/kg. Lực cầu quá lớn khiến "ông lớn" DOJI cũng chính thức gia nhập đường đua.

Chở 79 người trên xe khách 21 chỗ, tài xế và chủ xe bị phạt 225 triệu đồng 24/02/2026 16:47 Phát hiện xe khách 21 chỗ chở tới 79 người trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, lực lượng CSGT lập biên bản, xử phạt tài xế và doanh nghiệp 225 triệu đồng.

Tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô tô trên cao tốc 24/02/2026 10:23 Một xe khách và 4 ôtô va chạm liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập (Bình Thuận cũ), khiến giao thông khu vực ùn ứ kéo dài.

Nhà máy phốt pho nổ lớn khiến 1 công nhân tử vong 23/02/2026 16:07 Sau hai tiếng nổ lớn làm rung chuyển mặt đất, cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét từ khu công nghiệp Tằng Loỏng bao trùm cả vùng trời

Phát hiện hai thi thể nam, nữ và ô tô chìm dưới kênh 23/02/2026 15:33 Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ phát hiện 2 thi thể nam, nữ nghi tử vong cùng ô tô chìm dưới kênh Văn Phong, xã Bình An.

Hơn 500 người cùng xuồng máy, môtô nước, dù lượn... tìm nạn nhân vụ lật tàu 22/02/2026 13:52 Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu trên hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai) vẫn đang được khẩn trương triển khai.

Mâu thuẫn về dừng đậu xe ô tô, 3 người bị công an triệu tập 22/02/2026 11:17 Nhóm du khách bị chủ và nhân viên quán cơm niêu trên đường Trần Phú, phường Vũng Tàu (TPHCM), đuổi đánh sau mâu thuẫn, tranh cãi chỗ đậu ôtô.

Lật tàu chở khách, 6 người mất tích, 17 người được cứu sống 22/02/2026 04:04 Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ lật tàu chở khách xảy ra trên hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), khiến 6 người mất tích. 17 người khác được cứu sống.

Tài xế không bằng lái, vi phạm nồng độ cồn khi chở 41 hành khách 21/02/2026 12:24 Kiểm tra xe khách lưu thông qua địa bàn, Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Trị phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn, không xuất trình được giấy phép lái xe.

Bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra, thanh niên phóng hỏa đốt luôn xe máy 21/02/2026 09:34 Không đội mũ bảo hiểm khi lái xe, khi cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để xử lý, nam thanh niên không chấp hành, còn châm lửa đốt luôn xe máy.

Xe ô tô kéo lê xe máy trên đường khoảng 1 km, 1 người tử vong 20/02/2026 09:45 Xe ô tô kéo lê xe máy khoảng 1 km, người đi xe máy sau đó đã tử vong. Đoạn clip kéo lê xuất hiện trên mạng gây xôn xao dư luận.

Bắt đối tượng cướp giật gây tai nạn khiến nạn nhân tử vong 19/02/2026 16:27 Chỉ sau vài giờ gây ra vụ cướp giật khiến người phụ nữ tử vong và một người khác bị thương nặng, nghi phạm Bùi Vĩnh An đã bị lực lượng công an ở TP Cần Thơ bắt giữ.

Nổ mìn tại nhà riêng tối mùng 2 Tết, 10 người bị thương 19/02/2026 09:08 Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ diễn biến và nguyên nhân vụ nổ mìn tự chế xảy ra tại phòng khách một gia đình ở phường Nghi Sơn, khiến 10 người bị thương.

Cấp cứu thành công 2 ca ngộ độc cá nóc nguy kịch 18/02/2026 16:56 Ngày 18.2, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa cấp cứu thành công 2 ca suy hô hấp nguy kịch do ngộ độc cá nóc.

Hát karaoke gây ồn ngày Tết có thể bị phạt đến 160 triệu đồng 18/02/2026 13:12 Việc hát karaoke gây ồn ảnh hưởng khu dân cư vẫn có thể bị xử phạt. Tùy mức độ, cá nhân có thể bị phạt 1–2 triệu đồng, thậm chí đến 160 triệu đồng nếu vượt quy chuẩn cho phép.

Người phụ nữ chuyển nhầm 1 tỷ đồng vào tài khoản lạ dịp Tết 18/02/2026 10:11 Một người phụ nữ trú tại tỉnh Quảng Trị sơ suất chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản người lạ. Nhờ sự hỗ trợ của công an, người phụ nữ đã nhận lại được số tiền.

Giá vàng thế giới mất mốc 5.000 USD 17/02/2026 16:32 Giá vàng thế giới suy yếu sau thời gian tăng dựng đứng. Giới chuyên gia cho rằng thị trường đang đối mặt với rủi ro biến động cao.

Thách thức cảnh sát giao thông khi bị đo nồng độ cồn 16/02/2026 19:49 Nam tài xế 47 tuổi bị phạt 35 triệu đồng vì ngồi trong xe hút thuốc, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, yêu cầu CSGT "cho xem chuyên đề".