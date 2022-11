6 tập thể, cá nhân Hà Tĩnh được trung ương tặng bằng khen vì thành tích trong học tập và làm theo Bác năm 2022

Thành tích của các cá nhân, tập thể được vinh danh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh: Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách. Đấu tranh thắng lợi 7/9 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy; phối hợp với Kiểm lâm bắt 12 vụ khai thác lâm sản trái phép thu 20,223m3 gỗ... Làm tốt công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh, xuất nhập khẩu gắn với phòng, chống dịch COVID-19, làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho 147.578 lượt người/95.065 lượt phương tiện. Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, thường xuyên phối hợp với các cơ quan của nước bạn Lào trong trao đổi thông tin và giải quyết những vấn đề liên quan đến biên giới, cửa khẩu. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình đỡ đầu 6 cháu học sinh (500 nghìn đồng/tháng); hỗ trợ 1 mẹ Việt Nam anh hùng (1 triệu đồng/tháng); tặng quà các gia đình chính sách; người dân khó khăn... Duy trì, giúp đỡ “Câu lạc bộ Tình thương” giúp đỡ những người bị nghiện hêrôin và nhiễm HIV; tham gia giúp địa phương xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, NTM nâng cao… Đảng bộ xã Đức Lĩnh (Vũ Quang) có 376 đảng viên sinh hoạt ở 15 chi bộ, trong đó có 10 chi bộ nông thôn, 4 chi bộ khối trường học và 1 chi bộ công an xã. Phát huy tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác, lề lối làm việc, đặc biệt là nêu gương trong xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, như trong xây dựng vườn mẫu. Đến nay toàn xã có 136 cán bộ, đảng viên xây dựng vườn mẫu đạt chuẩn, 68 đảng viên xây dựng mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/hộ/năm. Trong 5 năm, trên địa bàn xã có 422 hộ hiến 29.520m2. Đến nay, xã có 100% thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 44,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,51%; xã có 2 sản phẩm OCOP 3 sao. Xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2020. Đảng bộ 4 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Bác sỹ Phan Hồng Quân (SN 1983) - Trạm Y tế Sơn Kim 1 (Hương Sơn): Bác sỹ Quân đã gắn bó với Trạm Y tế xã Sơn Kim I (Hương Sơn) hơn 13 năm, trong đó có hơn 10 năm tại Trạm Y tế Sơn Kim 1. Hàng năm bác sỹ Quân tham gia tình nguyện phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân bản Thoọng Pẹ, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay (Lào). Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, bác sĩ Quân đã xung phong tham gia khám và điều trị tại Khu cách ly điều trị COVID-19 của tỉnh tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và tại Khu cách ly y tế của huyện tại xã Kim Hoa.. Bác sĩ Quân từng đạt giải nhất toàn tỉnh hội thi tiêm chủng giỏi và cũng là người đạt giải nhất toàn quốc hội thi y tế cơ sở giỏi, được Bộ Y tế tặng bằng khen; trong 6 năm qua luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2016-2021). Trạm y tế xã Sơn Kim 1 là một trong 26 xã điểm toàn quốc, luôn là đơn vị dẫn đầu trong công tác quản lý và điều trị bệnh không lây nhiễm theo nguyên lý y học gia đình của Bộ Y tế. Bà Nguyễn Thị Miên (1958), Phó Chủ tịch Hội Người Cao tuổi phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh): Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Trung Lương, Chi hội phó Chi hội Người cao tuổi tổ dân phố Hầu Đền, bà Miên tích cực phối hợp cùng các đồng chí trong BCH Hội Người cao tuổi phát động tốt các phong trào, các cuộc vận động do cấp trên tổ chức. Bà người tiên phong trong việc tuyên truyền, vận động hội viên tham gia và thành lập nên 1 đội văn nghệ ở Chi hội Người Cao tuổi thôn Hầu Đền, đến nay đã nhân rộng trên toàn phường 7 đội văn nghệ, có trên 100 cụ tham gia, tập luyện và đã giao lưu biểu diễn; góp phần tạo sân chơi bổ ích, giữ gìn sức khỏe cho các cụ đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào của Hội Người cao tuổi trên địa bàn. Hằng năm, bà tự trích kinh phí cá nhân từ 10 - 15 triệu đồng để hỗ trợ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tặng quà cho các hội viên người cao tuổi già yếu, khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán… Bà cùng cấp ủy, Ban Công tác mặt trận tổ dân phố Hầu Đền thực hiện tốt trong việc vận động nhân dân tham gia công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh. Đặc biệt năm 2021 thực hiện phong trào chỉnh trang đô thị, gia đình đã hiến trên 30 m2 đất ở thuộc đất bám trục đường Quốc lộ 1A cùng với tài sản trên đất giá trị trên 300 triệu đồng, tạo điều kiện để tổ dân phố tuyên truyền, vận động các gia đình khác... Trung tá Đào Xuân Hùng - Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh): Nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, tích cực, chủ động trong công việc, Trung tá Hùng đã phát huy tốt vai trò trưởng ban tổ chức chủ trì tham mưu công tác xây dựng đảng và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, trong đó đã tham mưu ban hành 31 nghị quyết, 9 kết luận, 28 quy chế, 25 chương trình, 45 kế hoạch để triển khai thực hiện. Tham mưu tổ chức thành công 2 kỳ đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025), 3 cuộc hội thi bí thư chi bộ (năm 2014, 2016, 2018) và nhiều hội nghị sơ, tổng kết thực hiện các nghị quyết quan trọng khác. Năm 2017, 2019, 2021 được tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng; năm 2017, 2018, 2019, 2021 được tặng bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 4; năm 2018 được tặng bằng khen của UBND tỉnh; năm 2020 được tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Bí thư Chi bộ 1, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (Đảng bộ Sở Y tế): Với vai trò là Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, đồng chí Trung đã không ngại khó khăn, không kể ngày đêm luôn gương mẫu, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tham mưu lãnh đạo đơn vị kiện toàn các đội cơ động phòng chống dịch của tỉnh; tham mưu Sở Y tế xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch của tỉnh; dự trù kinh phí, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn, cấp độ dịch. Lên kế hoạch kiểm tra, giám sát tuyến huyện, tuyến xã trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cho công tác PCD COVID-19. Triển khai các văn bản chỉ đạo tuyến huyện, xã trong việc thực hiện các biện pháp sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch. Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, đồng chí đã cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị và các thành viên đội phản ứng nhanh bám sát tình hình diễn biến của dịch, có mặt kịp thời để tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh và đưa ra các phương án phòng, chống dịch phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất dịch COVID-19 lây lan ra diện rộng; trực và tư vấn, hướng dẫn mọi người dân qua đường dây nóng (1.450 cuộc)...