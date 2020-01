Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh hoàn thành kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Sáng 12/1, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh bế mạc hội nghị kiểm điểm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2019 và định hướng nhiệm vụ năm 2020.

Với tinh thần, thái độ nghiêm túc, dân chủ, khách quan, trách nhiệm cao, trong thời gian 2 ngày rưỡi (từ 10/1 - 12/1), hội nghị đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong kiểm điểm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2019 và định hướng nhiệm vụ năm 2020.

Dự bế mạc hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc, thẳng thắn tự phê bình và phê bình, đánh giá toàn diện, khách quan công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân từng đồng chí ủy viên. Đồng thời, chỉ rõ hạn chế, tồn tại, phân tích nguyên nhân; làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân; các bài học kinh nghiệm, kết quả khắc phục những hạn chế trong kỳ kiểm điểm năm 2018; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2020.

Đánh giá quá trình kiểm điểm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định: Công tác chuẩn bị kiểm điểm đã được tiến hành chu đáo, kỹ lưỡng, đúng quy định, hướng dẫn của trung ương; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thể hiện tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao trong thực hiện kiểm điểm; tham gia phát biểu, góp ý trách nhiệm, thẳng thắn, chân thành. Việc kiểm điểm bám sát nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, các quy chế làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm qua Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, tiếp thu hoàn thiện nội dung báo cáo kiểm điểm tập thể; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn chỉnh bản báo cáo cá nhân để gửi các tổ chức đảng theo quy định.

Trước mắt, đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghiêm Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương; tập trung chăm lo tết cho nhân dân an toàn, tiết kiệm. Trong đó, đặc biệt quan tâm các hộ nghèo, gia đình chính sách; triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tăng cường kiểm tra, giám sát ở địa phương, cơ sở; tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng; chỉ đạo kịp thời sản xuất đảm bảo vụ xuân...

Thu Hà