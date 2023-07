Chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định: hội nghị là cơ hội để Hà Tĩnh được học tập, trao đổi kinh nghiệm, qua đó giúp quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy ngày càng hiệu quả, toàn diện.

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 15/7, Cụm Thi đua số 2 (Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng cùng dự. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn Trịnh Tiến Huy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Thị Phượng chủ trì hội nghị. Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố thuộc Cụm Thi đua số 2 gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Nghệ An, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Lạng Sơn tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chào mừng các đại biểu về tham dự hội nghị.

Phát biểu chào mừng các đại biểu về tham dự hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đảm bảo QP-AN của Hà Tĩnh trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh: Hà Tĩnh xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, trong đó, công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là hết sức quan trọng.

Hội nghị giao ban là cơ hội để Hà Tĩnh được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh, thành trong cụm để giúp quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy ngày càng có hiệu quả, toàn diện. Đồng thời, đây cũng là điều kiện, nền tảng quan trọng để tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các tỉnh, thành phố nhằm thúc đẩy sự phát triển.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Ninh Bình Đinh Thị Phượng trình bày báo cáo sơ kết.

Báo cáo sơ kết tại hội nghị khẳng định: ngay từ đầu năm, Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy trong cụm thi đua đã chủ động quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình công tác và kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 đảm bảo theo các quy định, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, của ngành và của tỉnh. Các phong trào thi đua đã tạo động lực để các tập thể, cá nhân triển khai đảm bảo chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị trong cụm đã tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy ban hành 107 văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Các địa phương cũng đã triển khai thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nhiều hình thức phù hợp, chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát, từ đó góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo được sự thống nhất trong nhiều đảng bộ.

Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy đã chủ động tham mưu cụ thể hóa các quy định, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch được triển khai kịp thời, đúng quy định của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Việc thực hiện miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ theo Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Trong 6 tháng đầu năm 2023, trong cụm có 2 đồng chí bị đề nghị cho thôi cấp ủy viên cấp tỉnh, 12 đồng chí cho thôi giữ chức vụ, thôi cấp ủy viên cấp huyện. Công tác cán bộ tiếp tục được các địa phương thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định.

Chủ trì hội nghị điều hành thảo luận.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm thực hiện, cán bộ được cử đi đào tạo cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và phân kỳ theo chức vụ, chức danh quy hoạch, vị trí việc làm. Công tác quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện chặt chẽ, có sự tập trung, thống nhất, phân cấp, phân quyền rõ ràng, gắn trách nhiệm quản lý của các cấp, các ngành.

Công tác phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Trong 6 tháng đầu năm các địa phương đã thành lập mới được 21 tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp. Công tác bồi dưỡng tạo nguồn, phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm. Từ đầu năm đến nay, các địa phương đã kết nạp được 16.542 đảng viên mới.

Nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua tiếp tục được đổi mới. Tổ chức phát động phong trào thi đua trọng tâm, sát thực tiễn, triển khai đăng ký thi đua đối với tập thể cá nhân các phòng thuộc ban trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng Đào Trọng Đức trao đổi một số giải pháp về thu hút nguồn nhân lực và đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu Cụm Thi đua số 2 đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ trong tâm trong 6 tháng cuối năm.

Đồng thời, Cụm Thi đua số 2 cũng kiến nghị Trung ương sớm giao biên chế năm 2023 cho các địa phương để thuận lợi trong quá trình thực hiện công tác tuyển dụng, công tác cán bộ; sớm ban hành quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cơ sở, quy chế phối hợp mẫu giữa cấp ủy, tổ chức đảng với chủ đơn vị tư nhân; hướng dẫn cụ thể mô hình “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”, mô hình chi bộ quân sự cấp xã, thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý; sớm ban hành đề án vị trí việc làm khối các cơ quan đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội...

Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương Phạm Thanh Tùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Cụm Thi đua số 2 đã đạt được. Đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung mà các địa phương kiến nghị.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải - Cụm trưởng Cụm Thi đua số 2 tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đại biểu. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung mà các đại biểu quan tâm về công tác quản lý biên chế các hội, đoàn thể; quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ; quy chế phối hợp mẫu giữa cấp ủy, tổ chức đảng với chủ đơn vị tư nhân; công tác xây dựng quy hoạch trong lực lượng vũ trang, các đơn vị ngành dọc; công tác tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải phát biểu tại hội nghị.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định: năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chính vì vậy, đề nghị các đơn vị trong cụm bám sát nhiệm vụ được giao, tham mưu tốt cho cấp ủy trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố đã đề ra.

