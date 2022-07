Chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh tạo sức lan tỏa lớn

Các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, ý nghĩa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Chiều ngày 8/7, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh. Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu tham dự hội nghị.

Nhằm thực hiện tốt kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022), thành phố Hà Tĩnh đã có sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy để tạo sự vào cuộc đồng bộ cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. UBND thành phố, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị phường, xã đã triển khai tốt các hoạt động theo kế hoạch; làm tốt tuyên truyền cổ động trực quan.

Thành phố Hà Tĩnh đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền ngay từ những tháng đầu năm; biên soạn tài liệu tuyên truyền và phối hợp với tỉnh xây dựng đề cương tuyên truyền kỷ niệm; viết các tin, bài và phối hợp tuyên truyền trên các báo, tạp chí, ấn phẩm của Trung ương, của tỉnh và thành phố.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Hậu Tuấn báo cáo tại hội nghị.

Nhiều hoạt động sôi nổi, mang đậm màu sắc văn hóa đã được tổ chức như: đêm thơ - nhạc “Thành phố mùa xuân” tại di tích Văn Miếu Hà Tĩnh; hội thi vẽ tranh “Hà Tĩnh thành phố em yêu”; giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng; giải đua thuyền thành phố Hà Tĩnh mở rộng năm 2022; Đại hội TDTT thành phố lần thứ IX năm 2022; liên hoan nghệ thuật quần chúng, liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh gắn với Hội thi “Nhà nông đua tài”…

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Hồ Quốc Tuấn: Các hoạt động thực sự trở thành đợt giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, góp phần thực hiện chủ đề năm 2022 “tạo chuyển biến mạnh mẽ về văn hóa - giáo dục”.

15/15 phường, xã phát động tháng hành động ra quân cao điểm thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh; mỗi phường, xã tổ chức liên hoan 1 lễ hội dân gian hoặc các giải thể dục thể thao; hoàn thành khai mạc đại hội TDTT các phường, xã trong tháng 6/2022.

Thành phố cũng tập trung huy động nguồn lực để xây dựng nhiều công trình chào mừng như: chỉnh trang Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh; khánh thành, gắn biển và đưa vào sử dụng các công trình giao thông; sửa chữa, tu bổ Văn Miếu Hà Tĩnh; xây dựng và nâng cấp một số trường học trên địa bàn…

Chủ tịch UBND phường Nam Hà Trần Xuân Sơn: Nhân dân rất phấn khởi tham gia các hoạt động và nỗ lực đạt nhiều thành tích trong chuỗi chương trình kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh.

Công an thành phố đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ các chương trình kỷ niệm, chương trình nghệ thuật chào mừng, lễ kỷ niệm; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tham gia lễ kỷ niệm.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng ghi nhận những nỗ lực, kết quả mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố Hà Tĩnh đạt được trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh. Các hoạt động được tổ chức phong phú, hấp dẫn, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục phát huy khí thế, khắc phục khó khăn để hoàn thiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ thu ngân sách, chỉnh trang đô thi, trồng - chăm sóc cây xanh, huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng đô thị…

Triển khai tốt việc quản lý trật tự xây dựng, trật tự kỷ cương, mỹ quan đô thị; tập trung triển khai các nhiệm vụ trong khung chương trình thực hiện năm chủ đề về văn hóa.

Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh đã trao bằng khen cho 16 tập thể và 23 cá nhân đạt thành tích cao trong thực hiện hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh.

Thái Oanh