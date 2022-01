Cụm thi đua số 1 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2022

Đây là một trong những mục tiêu quan trọng mà các đại biểu thuộc Cụm thi đua số 1 ở Hà Tĩnh đặt ra tại hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Chiều 7/1, tại TP Hà Tĩnh, Cụm thi đua số 1 các huyện, thành phố, thị xã (gồm TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, TX Kỳ Anh, huyện Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Nghi Xuân) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong chủ trì hội nghị.

Năm 2021, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) theo Nghị quyết HĐND cấp huyện. Đặc biệt, chỉ tiêu thu ngân sách, giá trị sản xuất trên đơn vị canh tác, giảm tỉ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm, tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, trường đạt chuẩn quốc gia… đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Duy Đức trình bày ổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch quyết liệt, linh hoạt để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội như: thiết lập các khu cách ly tập trung; khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2; thiết lập các vùng cách ly y tế, phong tỏa, khu vực có nguy cơ cao.

Các đơn vị cũng đã tập trung tuyên truyền nhiều nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, trọng tâm là kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh…

Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn: TX Kỳ Anh đã đưa vào hoạt động nhiều dự án trọng điểm như: nhà máy sản xuất Cell Pin VINES của tập đoàn Vingroup, nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu An Việt Phát…

Cùng với đó, trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được chú trọng, hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư; tỷ lệ tổ dân phố văn hóa, thôn văn hóa đạt bình quân 95%.

Chất lượng giáo dục chuyển biến tích cực, có những đơn vị dẫn đầu tỉnh về chất lượng dạy học và số học sinh giỏi các cấp như TP Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà,… Công tác cải cách hành chính tiếp tục được các đơn vị trong cụm quan tâm, coi đây là giải pháp then chốt để thực hiện các nhiệm vụ KT - XH.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng: TP Hà Tĩnh sẽ tiếp tục có chính sách để tăng thu ngân sách; rà soát, điều chỉnh quy hoạch TP gắn với mở rộng không gian đô thị; đầu tư thiết kế, chỉnh trang cảnh quan đô thị.

Quốc phòng an ninh được giữ vững, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; kịp thời phát hiện tiềm ẩn có nguy cơ diễn biến phức tạp để xử lý ngay tại cơ sở, không để phát sinh vụ việc, không có điểm nóng, điểm phức tạp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã giành phần lớn thời gian để chia sẻ nhiều ý kiến nhằm phát huy hiệu quả phối hợp của cụm trong thời gian tới; trao đổi, thảo luận các chính sách phát triển KT - XH, trọng tâm là thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đô thị văn minh…

Năm 2022, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 tiếp tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT- XH, an ninh - quốc phòng; thường xuyên đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào, triển khai kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương thuộc Cụm thi đua số 1 các huyện, thành phố, thị xã đã ký giao ước thi đua với quyết tâm cao nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

Đại diện lãnh đạo các địa phương thuộc Cụm thi đua số 1 ký giao ước thi đua với quyết tâm cao nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương tại Văn Miếu Hà Tĩnh,…

… tham quan Trung tâm Giám sát an ninh, an toàn giao thông TP Hà Tĩnh.

Thái Oanh