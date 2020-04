Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải mang tư duy mới, khí thế mới

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Hà lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra chiều 27/4.

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà.

Thạch Hà cơ bản hoàn thiện công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và các điều kiện tổ chức đại hội của Đảng bộ huyện Thạch Hà đã được chuẩn bị xong các bước cơ bản.

Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện lần thứ XXIX trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX đã hoàn thành dự thảo lần thứ 6, đang tiếp tục xin ý kiến đảng bộ, chi bộ và từng bước hoàn thiện. Bên cạnh đó, dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH đã hoàn thiện; chương trình, kịch bản đại hội cũng đã xây dựng xong.

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Trần Nhật Tân báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện.

Đề án nhân sự được thực hiện đúng quy định 5 bước chặt chẽ. Sau rà soát, có 34 ủy viên BCH Đảng bộ huyện đủ điều kiện tiếp tục quy hoạch; bổ sung quy hoạch 11 đồng chí và đưa ra khỏi quy hoạch 5 đồng chí không đủ tiêu chuẩn. Dự kiến số lượng ủy viên BCH Đảng bộ huyện là 39 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy là 13 đồng chí.

Công tác duyệt đại hội cấp cơ sở đã được hoàn thành từ giữa tháng 3/2020; chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở ở 3 đơn vị: Thị trấn Thạch Hà, Thạch Thắng và Công an huyện. Trong đó, Đảng bộ thị trấn Thạch Hà và xã Thạch Thắng đã hoàn thành đại hội điểm, thực hiện trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy tại đại hội. Riêng Đảng bộ Công an huyện đã tổ chức đại hội phiên trù bị, đang tạm dừng phiên chính thức do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền các cấp Thạch Hà cũng đang tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết các đơn thư, vụ việc. Đến nay, các vụ việc thuộc thẩm quyền cơ bản đã được giải quyết dứt điểm; không có đơn thư, vụ việc có thể ảnh hưởng đến đại hội Đảng.

Tiểu công viên cây xanh tại thị trấn Thạch Hà - công trình chào mừng Đại hội Đảng tạo nên kiến trúc đẹp mắt nơi cửa ngõ huyện.

Thực hiện các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp, đến nay cơ bản các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền trực quan với xây dựng 95 cụm pano, áp phích, hơn 700 khẩu hiệu, biển bảng... Toàn huyện có 67 công trình chào mừng đại hội với tổng mức đầu tư 775.993 triệu đồng.

Xem xét kỹ mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Tham gia góp ý tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng trình bày báo cáo thẩm định của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Thạch Hà.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng trình bày báo cáo thẩm định của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về kinh tế - xã hội.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đề nghị huyện cần xem xét, cân nhắc kỹ về mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu; cần làm rõ khái niệm về tiểu đô thị xanh ven đô; công tác quản lý quy hoạch; xây dựng đô thị văn minh.

Nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa để đánh giá quá trình thực hiện chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, chỉ rõ kết quả nào đạt, kết quả nào chưa đạt để từ đó có giải pháp cụ thể, đồng bộ trong nhiệm kỳ tới. Đánh giá kỹ, toàn diện hơn về lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ; làm rõ thêm kết quả về sản phẩm nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi có truy xuất nguồn gốc...

Về 3 mũi đột phá, cần bổ sung nội dung: phát triển công nghiệp - thương mại; kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm; cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trình bày báo cáo thẩm định về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chương trình, kịch bản đại hội.

Tiếp đó, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trình bày báo cáo thẩm định về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chương trình, kịch bản đại hội. Theo đánh giá, dự thảo báo cáo đã thể hiện tinh thần đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với quan điểm, định hướng phát triển theo dự thảo báo cáo chính trị của tỉnh.

Tuy nhiên, dự thảo báo cáo cần rà soát, diễn đạt rõ nội dung về công tác chính trị, tư tưởng đúng với tình hình thực tiễn của huyện nhiệm kỳ qua; đánh giá rõ hơn về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ cũng như công tác kiểm tra, giám sát; dân vận, hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y khẳng định: Sự thành công của Thạch Hà trong nhiệm kỳ qua có sự đóng góp rất lớn từ công tác cán bộ. Nhiệm kỳ tới, Thạch Hà cần xác định rõ chủ đề đại hội; tính đến các phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; cân nhắc giữa các tiêu chí nông thôn mới điển hình hay nông thôn mới nâng cao.

Cũng tại hội nghị, đại biểu cũng góp ý chi tiết về chủ đề đại hội, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Trong đó, lưu ý đề nghị bổ sung giải pháp quy hoạch, định hướng phát triển các xã bị ảnh hưởng bởi dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định dừng dự án.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà: Thạch Hà cần phát triển theo hướng tăng thương mại dịch vụ theo 3 vùng rõ nét (phát triển du lịch ở vùng ven đô, phát triển dịch vụ tuyến biển ở các xã ven biển và đi theo hướng du lịch sinh thái tại vùng phía tây)

Đại biểu cho rằng, huyện cần bám sát đặc trưng kinh tế - xã hội, vị trí địa lý để làm rõ thách thức, thời cơ nắm bắt; xem xét mục tiêu vừa phát triển nông nghiệp xanh, vừa phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, logistics nhằm khai thác toàn diện, đúng lợi thế ven đô.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Dự thảo Báo cáo chính trị cần đề cập đến ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến tình hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của huyện; đồng thời, quan tâm phân bổ dung lượng dự thảo báo cáo 2 phần cho phù hợp. Về hạn chế, khuyết điểm nên chia 2 phần: Kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, dự thảo báo cáo cần chỉ rõ lợi thế địa phương ven TP Hà Tĩnh, qua đó, khai thác tốt tiềm năng.

Bên cạnh đó, đại biểu góp ý về chất lượng nhân sự cấp ủy; dự kiến đoàn chủ tịch đại hội; dự kiến cơ cấu đại biểu dự đại hội cấp trên...

Phát huy tối đa trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo các nội dung

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội Đảng bài bản, kỹ lưỡng của Đảng bộ huyện Thạch Hà.

“Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà là đại hội điểm đầu tiên của tỉnh, cũng là đơn vị mở đầu để các địa phương, đơn vị học hỏi, làm theo, vì vậy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy cần phát huy tối đa trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo các nội dung mang khí thế mới, tư duy mới, qua đó tạo nên không khí đại hội tươi mới cho toàn tỉnh. Là đơn vị làm điểm, nên Thạch Hà cần mạnh dạn làm để có đại hội đổi mới, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là phá cách” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị Thạch Hà cần quan tâm phát động phong trào thi đua mạnh mẽ trong tất cả các cán bộ, đảng viên, Nhân dân..

Trước hội nghị duyệt đại hội này, Thường trực Tỉnh ủy đã giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thẩm định về nội dung kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy thẩm định nội dung công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chương trình, kịch bản đại hội và các nội dung liên quan. Đây là cách làm mới so với nhiệm kỳ trước. Việc giao cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các ban Đảng thẩm định báo cáo sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác duyệt đại hội.

Bên cạnh những việc đạt được, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, nội dung, chương trình Đại hội Đảng bộ Thạch Hà vẫn còn có những yếu tố chưa đạt yêu cầu. Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ, đặc biệt là đề án nhân sự vẫn cứng nhắc.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, kịch bản đại hội cần quan tâm nội dung thảo luận; việc chỉ đạo, tổ chức đại hội ở cơ sở cần bám sát các chỉ thị, hướng dẫn của trung ương và tỉnh; khuyến khích bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Đặc biệt, Thạch Hà cần quan tâm phát động phong trào thi đua mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân...

Đối với đại hội Đảng bộ huyện cần chuẩn bị chu đáo tất cả các nội dung, trong đó đặc biệt chú trọng an ninh, an toàn và chất lượng đại hội; xem xét số lượng đại biểu khách mời phù hợp.

Trong dự thảo báo cáo chính trị nên cân đối dung lượng các phần; nên xây dựng phương châm đại hội; đối với chủ đề đại hội cần sử dụng từ ngữ phù hợp, rõ ý; cần đề cập yếu tố dịch bệnh Covid-19 trong báo cáo đại hội; trong đó nhấn mạnh bài học từ sức mạnh lòng dân trong cuộc chiến chống dịch bệnh, đây cũng chính là bài học kinh nghiệm đáng giá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng thời, đánh giá rõ hơn vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ trong kết quả thực hiện nhiệm vụ; đánh giá sâu hơn về phát huy dân chủ cơ sở, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng và Nhân dân qua vai trò đối thoại.

Dự thảo báo cáo cũng cần chỉ rõ một số tồn tại hạn chế trong giải pháp nâng cao đời sống Nhân dân; công tác xây dựng Đảng; công tác phòng chống tham nhũng; kiểm tra giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Trong mục tiêu giải pháp, phải đặt Thạch Hà trong bối cảnh chung phát triển của huyện ven thành phố; xem xét chỉ tiêu cơ cấu ngành, lĩnh vực cần phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà tiếp thu tối đa tất cả các ý kiến của đại biểu; bổ sung giải pháp xuyên suốt phát triển đô thị rõ hơn, các giải pháp phát triển các xã vùng mỏ sắt Thạch Khê.

Về phương án nhân sự, tỉnh đồng ý về mặt số lượng BCH, BTV Huyện ủy đã trình; tuy nhiên cần đảm bảo cơ cấu tỷ lệ nữ từ 15% trở lên, cán bộ trẻ từ 10% trở lên; đảm bảo độ tuổi BCH nhiệm kỳ mới trẻ hơn so mới nhiệm kỳ trước; cơ cấu BTV cần bàn bạc thật sự dân chủ. Về nhân sự, cần rà soát đơn thư khiếu nại, tố cáo để làm nhân sự cho tốt. Về chương trình đại hội, quán triệt không tổ chức văn nghệ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt và thống nhất các nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thu Hà - Thùy Dương