Đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiêm vắc-xin phòng, chống COVID-19

Một trong những nội dung trọng tâm được Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tuyên truyền trong tháng 7/2022 đó là đẩy mạnh tuyên truyền chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về “phòng dịch vẫn là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định”; tuyên truyền người dân tiêm vắc-xin phòng, chống COVID-19...

Sáng nay (7/7), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên trung ương tháng 7. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh chủ trì.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Mở đầu hội nghị, đại biểu ở các điểm cầu đã được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương báo cáo chuyên đề tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

Chuyên đề nhấn mạnh, tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận và thống nhất cao ban hành Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...

Trong Nghị quyết đã nêu rõ quan điểm: đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Quyền sử dụng đất là quyền sử dụng một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ. Người sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được Nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân khác sử dụng trong quá trình trình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai; không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân; có chính sách để đất nông nghiệp được sử dụng một cách có hiệu quả cao nhất.

...và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tiếp đó, hội nghị nghe đồng chí Đỗ Thành Trung - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm đã có bước phục hồi tích cực, tăng trưởng GDP vượt kịch bản cao đề ra, trong đó, GDP quý II ước tăng 7,72% so với cùng kỳ, cao nhất kể từ năm 2011. Tính chung 6 tháng, GDP ước tăng 6,42% so với cùng kỳ, cao hơn so với dự kiến kịch bản và cùng kỳ năm 2021, tương đương mức bình quân các năm trước dịch…

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) tích cực, 6 tháng đầu năm, thu NSNN ước đạt 66,1% dự toán, tăng 18,8% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa đạt 63,2% dự toán, tăng 15,8%, dầu thô đạt 121,3% dự toán, tăng 80,8%.

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Cân đối thương mại tiếp tục đà tăng trưởng, kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng tăng 16,4% so với cùng kỳ. Đầu tư toàn xã hội tăng khá, ước thực hiện 6 tháng tăng 9,6% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi nhanh. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; quốc phòng - an ninh được đảm bảo...

Trên cơ sở kết quả 6 tháng đầu năm, dự báo tình hình 6 tháng cuối năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 7,0%, phấn đấu cao hơn khoảng 0,5% so với mục tiêu Quốc hội giao và Chính phủ đề ra (từ 6-6,5%), tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế năm 2023.

Để thực hiện mục tiêu đó, những tháng còn lại của năm 2022, các bộ, cơ quan và địa phương cần triển khai thực hiện nhanh, thực chất, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP, Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 (2022-2023); chủ động phương án ứng phó linh hoạt, kịp thời với các tình huống phát sinh, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn; chủ động nghiên cứu, đề xuất, có giải pháp hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp, người dân, nhất là người nghèo, thu nhập thấp trước áp lực về giá, chi phí sản xuất, sinh hoạt tăng cao....

Hội nghị được trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước.

Kết luận hội nghị, định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền các nội dung được báo cáo viên chuyển tải tại hội nghị.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về “phòng dịch vẫn là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định”; tuyên truyền người dân tiêm vắc-xin phòng, chống COVID-19. Tuyên truyền kết quả Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022; trong đó khẳng định quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm chỉ đạo “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào”. Tuyên truyền Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong tháng 7 như: kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2022), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (7/8/1912 - 7/8/2022), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước)...

Thu Hà