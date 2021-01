Đoàn đại biểu Hà Tĩnh dự Đại hội XIII của Đảng dâng hương, báo công với Bác Hồ

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời căn dặn của Bác, trong những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được tăng cường. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng và hoạt động của chính quyền có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hà Tĩnh đã tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Sau Đại hội nhiều phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh, tạo không khí phấn khởi, quyết tâm cao đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Kinh tế - xã hội đạt kết quả khá toàn diện, giai đoạn 2015 - 2020, trong điều kiện nhiều khó khăn nhưng tăng trưởng đạt gần bằng bình quân chung cả nước. Khu kinh tế Vũng Áng từng bước trở thành động lực quan trọng của tỉnh. Diện mạo nông thôn mới, đô thị ngày càng khởi sắc; tỉnh Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả toàn diện; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện. Quan hệ hợp tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng, hiệu quả, nhất là quan hệ hữu nghị đặc biệt với các tỉnh của nước bạn Lào. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền ngày càng được củng cố, tăng cường.