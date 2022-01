Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Điểm cầu tỉnh tại Trung tâm Công báo - Tin học.

Sáng nay (19/1), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị. Hội nghị được trực tuyến đến 267 điểm cầu từ cấp tỉnh đến cấp xã, với sự tham dự của gần 8.000 đại biểu.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đoàn kết, thống nhất lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị

Năm 2021, tỉnh nhà triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, hậu quả thiên tai. Nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, chủ động của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt được kết quả tích cực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng báo cáo kết quả năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 6 nghị quyết chuyên đề quan trọng và nhiều chỉ thị, kết luận về phát triển kinh tế - xã hội. Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, có 9/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 5,02%, xếp thứ 32/63 tỉnh; GRDP bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng; thu ngân sách đạt 16.916 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt 87,6%; sản xuất nông nghiệp được mùa…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Công báo - Tin học.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 171/182 xã (tỷ lệ 94%) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 19 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu, 747 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 7.244 vườn mẫu đạt chuẩn; 8/13 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Trong năm đã thu hút 55 dự án đầu tư, trong đó: 54 dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 15.000 tỷ đồng và 1 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đăng ký gần 2,5 tỷ USD.

Điểm cầu tại Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh do Bí thư Đảng ủy Nguyễn Đình Hải điều hành.

Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm phát triển đồng bộ. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, chất lượng giáo dục đại trà ổn định.

Đặc biệt, Hà Tĩnh đã thành lập Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học đại học và đã kêu gọi được gần 16,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa; hiện có 137 em được hỗ trợ trong suốt quá trình học đại học. Quốc phòng - an ninh, trật an toàn xã hội được giữ vững.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải trình bày báo cáo đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên.

Thực hiện trợ cấp hơn 13 tỷ đồng hỗ trợ giảm nghèo cho 1.981 đối tượng; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,68%, hộ cận nghèo còn 5,09%. Tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020, huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng 41 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ và gần 3.500 nhà ở kiên cố cho các hộ dân với kinh phí xã hội hóa gần 300 tỷ đồng.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai linh hoạt, sáng tạo. Số ca mắc từ đợt dịch thứ 4 đến nay là gần 2.000 ca, điều trị khỏi hơn 1.600 ca, có 5 ca tử vong. Đến nay, tỷ lệ bao phủ người trên 18 tuổi tiêm 1 mũi đạt 99%, đủ 2 mũi đạt 96%; đối với trẻ em từ 12-18 tuổi: 98% đã tiêm ít nhất 1 mũi, 89% đã tiêm đủ 2 mũi.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thường xuyên. Công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận của hệ thống chính trị; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác cải cách tư pháp tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong năm, toàn Đảng bộ kết nạp 1.870 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên lên 99.776 đồng chí.

Hội nghị được trực tuyến đến 267 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng năm như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt từ 8,5-9%; GRDP bình quân đầu người đạt trên 71 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 39 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 16.300 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5%...

Thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ rà soát, bổ sung các quy hoạch theo Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt. Tập trung cao chương trình xây dựng NTM gắn với xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đảm bảo quốc phòng, an ninh. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế…

Hình ảnh tại điểm cầu Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên.

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát đã ban hành; tăng cường công tác dân vận. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp. Quan tâm giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân…

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức phát biểu thảo luận.

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thảo luận giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022.

Tiếp tục triển khai công tác xây dựng Đảng, tập trung phòng, chống dịch COVID-19

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, biểu dương hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, lực lượng tuyến đầu, đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố đã đoàn kết, thống nhất cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong năm qua, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận hội nghị.

Phân tích những vấn đề còn tồn tại, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh bài học kinh nghiệm về khơi dậy tính nhân văn, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng; trong lãnh đạo, chỉ đạo phải tạo sự thống nhất, luôn biết khơi dậy sức sáng tạo, linh hoạt của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; biết kế thừa những kết quả đạt được của các nhiệm kỳ trước; có tinh thần quyết tâm chính trị cao để hoàn thành nhiệm vụ; tranh thủ cao sự quan tâm của Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy đã ban hành. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

“Phải xây dựng văn hóa trong Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, đặc biệt trong thường trực, ban thường vụ các cấp ủy để tạo sức mạnh cho toàn Đảng bộ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phải chú trọng chiều sâu, dài hạn để tạo nền tảng vững chắc cho các nhiệm kỳ tiếp theo” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm và đề cao sự gương mẫu của người đứng đầu. Quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành, trong đó có Nghị quyết 03-NQ/TU về công tác cán bộ; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, phải chủ động, sáng tạo, luôn trăn trở trong tham mưu; có quan điểm, chính kiến rõ đối với những nội dung mới, khó. Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, nắm chắc các nội dung mới của Trung ương, của tỉnh để làm tốt công tác tham mưu.

Cùng với đó, thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân. MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội cần triển khai tốt các phong trào, cuộc vận động, trong toàn Đảng, toàn dân...

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Các cấp, ngành chuẩn bị đủ điều kiện để sau khi Quy hoạch tỉnh được Chính phủ phê duyệt sẽ tập trung cao huy động nguồn lực triển khai; đẩy nhanh tiến độ mở rộng quy hoạch Khu kinh tế Vũng Áng, tạo động lực phát triển mới cho tỉnh; tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng; tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn.

Tập trung triển khai chương trình NTM, đô thị văn minh thực chất, hiệu quả. Triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Quan tâm công tác an sinh xã hội; giải quyết các tồn đọng sau nhập xã. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện chuyển đổi số; đảm bảo an ninh - quốc phòng...

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải thường xuyên phối hợp với địa phương, phát huy vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ địa phương, cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định tặng bằng khen cho 6 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; 50 đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021 và khen thưởng 26 cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở năm 2021.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 6 đảng bộ cấp huyện và tương đương có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Thu Hà - Lê Tuấn